Renault Embleme Elettrico più idrogeno per la nuova mobilità

Renault Embleme, una demo-car dinamica concepita come laboratorio per la mobilità a basse emissioni. L’obiettivo è quello di creare un veicolo spazioso, confortevole e high-tech per le famiglie, mirando a una decarbonizzazione inedita. Embleme presenta uno stile inedito sa, con una lunghezza di 4,90 metri e un passo di 290 centimetri. È stato progettato per ottenere la massima decarbonizzazione senza compromettere prestazioni, attrattività, efficienza, spaziosità, comfort e tecnologia.Il suo design elegante e aerodinamico è frutto di una meticolosa ottimizzazione, anche grazie alla collaborazione con la scuderia BWT Alpine F1 Team. Lo sviluppo di Embleme si basa su una filosofia che considera l’intero ciclo di vita del veicolo, dalla culla alla tomba, concentrandosi su eco-design, scelta delle risorse, produzione, utilizzo e fine vita. Quotidiano.net - Renault Embleme. Elettrico più idrogeno per la nuova mobilità Leggi su Quotidiano.net La Casa della Losanga presenta, una demo-car dinamica concepita come laboratorio per laa basse emissioni. L’obiettivo è quello di creare un veicolo spazioso, confortevole e high-tech per le famiglie, mirando a una decarbonizzazione inedita.presenta uno stile inedito sa, con una lunghezza di 4,90 metri e un passo di 290 centimetri. È stato progettato per ottenere la massima decarbonizzazione senza compromettere prestazioni, attrattività, efficienza, spaziosità, comfort e tecnologia.Il suo design elegante e aerodinamico è frutto di una meticolosa ottimizzazione, anche grazie alla collaborazione con la scuderia BWT Alpine F1 Team. Lo sviluppo disi basa su una filosofia che considera l’intero ciclo di vita del veicolo, dalla culla alla tomba, concentrandosi su eco-design, scelta delle risorse, produzione, utilizzo e fine vita.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Renault Emblème, elettrico o idrogeno per lei pari sono. Ecco la concept che si “sdoppia” – FOTO - Più di un’automobile, una testimonianza: Embléme, appunto. Ossia, il progetto di Renault che ha come obiettivo “ottenere la massima decarbonizzazione progettando un’auto attrattiva, efficiente, adatta alle famiglie, spaziosa, confortevole, high-tech e versatile”, per dirla con Fabrice Cambolive, Ceo di Renault. Ha le forme di un Suv, anche se la Losanga parla di una station wagon (l’altezza complessiva è di 1,52 metri), e si muove spinta da un’unità elettrica priva di terre rare a rotore avvolto da 217 Cv, alimentata da una batteria al Nichel Manganese Cobalto da 40 kWh e da un sistema ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Renault Emblème, la demo-car a doppia alimentazione - (Adnkronos) – Renault Emblème rappresenta un autentico punto di svolta nella transizione del Costruttore francese verso una mobilità realmente sostenibile. Sviluppata da Ampere, l’unità dedicata ai veicoli elettrici del Gruppo, la Renault Emblème introduce soluzioni concrete per abbattere la carbon footprint lungo l’intero ciclo di vita, dall’eco-design alla riciclabilità finale. Ogni elemento della vettura è stato […] 🔗periodicodaily.com

Renault Emblème, la demo-car a doppia alimentazione - (Adnkronos) – Renault Emblème rappresenta un autentico punto di svolta nella transizione del Costruttore francese verso una mobilità realmente sostenibile. Sviluppata da Ampere, l’unità dedicata ai veicoli elettrici del Gruppo, la Renault Emblème introduce soluzioni concrete per abbattere la carbon footprint lungo l’intero ciclo di vita, dall’eco-design alla riciclabilità finale. Ogni elemento della vettura è stato […] L'articolo Renault Emblème, la demo-car a doppia alimentazione proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Renault Emblème riduce le emissioni del 90%. A fine vita? Quasi tutto riciclabile; Renault Emblème: la familiare del futuro elettrica, sostenibile e riciclabile; Renault verso la neutralità energetica: elettrico, riciclo e produzione locale; Renault Emblème, elettrico o idrogeno per lei pari sono. Ecco la concept che si “sdoppia”…. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media