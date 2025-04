Atalanta-Lecce Guinness Lolita Lobosco o PresaDiretta? La tv del 27 aprile

aprile, su DAZN alle 20.45 si potrà vedere la partita di calcio fra Atalanta e Lecce, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A.Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”, con Luisa Ranieri. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Volo pindarico”: nel rinnovare il brevetto da paracadutista, Lolita assiste ad un incidente che porterà ad indagini con tante stranezze. Intanto tra nuove e vecchie conoscenze arriva una telefonata inattesa.Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Dulcis in fundo”: l’aiutante di Eleni, pasticcera greca dalla quale Parker si rifornisce spesso, viene ucciso nel negozio che gestisce la donna. All’inizio si pensa ad un furto. Bergamonews.it - Atalanta-Lecce, Guinness, Lolita Lobosco o PresaDiretta? La tv del 27 aprile Leggi su Bergamonews.it Per la prima serata in tv, domenica 27, su DAZN alle 20.45 si potrà vedere la partita di calcio fra, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A.Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Le indagini di”, con Luisa Ranieri. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Volo pindarico”: nel rinnovare il brevetto da paracadutista,assiste ad un incidente che porterà ad indagini con tante stranezze. Intanto tra nuove e vecchie conoscenze arriva una telefonata inattesa.Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Dulcis in fundo”: l’aiutante di Eleni, pasticcera greca dalla quale Parker si rifornisce spesso, viene ucciso nel negozio che gestisce la donna. All’inizio si pensa ad un furto.

