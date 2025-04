Contro l’abbandono dei terreni I frutti sono il luppoleto e l’oliveto più alto d’Italia

Rendere l'associazione fondiaria un ente giuridico adeguato, così da poter completare il processo di ricomposizione delle proprietà frammentate da decenni di abbandono. Nei giorni scorsi sono "partite" infatti oltre 350 lettere indirizzate a tutti i soci dell'associazione fondiaria di Piuro nelle quali si chiede, in pratica, di presentarsi a metà maggio in Comune per poter adeguare lo statuto dell'associazione. In un messaggio, comparso alcuni giorni fa sulla pagina WA del Comune di Piuro, il sindaco Omar Iacomella spiega ai concittadini che "necessitiamo di vedervi di nuovo perché grazie alle interlocuzioni con Regione Lombardia e le altre asfo (associazioni fondiarie) regionali, abbiamo necessità di aggiornare lo statuto che finalmente riconosce nell'associazione fondiaria il soggetto giuridico unico deputato alla ricomposizione delle proprietà frammentate da decenni di abbandono".

