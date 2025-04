Atalanta contro il Lecce si gioca tra polemiche e silenzi E con Retegui ancora in dubbio

Atalanta-Lecce questa volta lo possa essere. D’altronde i salentini hanno vissuto una settimana drammatica con la morte improvvisa a 47 anni del fisioterapista Graziano Fiorita, che ha perso la vita giovedì 24 aprile in mattinata per un malore durante il ritiro dei giallorossi a Coccaglio, in provincia di Brescia.Poi il rientro immediato della squadra in Puglia, la richiesta di rinvio accolta rispetto alla data originale della gara (venerdì 25 aprile alle 20:45), l’ufficialità in serata dello slittamento di sole quarantott’ore, la protesta e l’irritazione del club del presidente Sticchi Damiani, i dubbi sulla partenza o meno per Bergamo, il rischio di sconfitta per 3-0 a tavolino con conseguente -1 in classifica. Bergamonews.it - Atalanta, contro il Lecce si gioca tra polemiche e silenzi. E con Retegui ancora in dubbio Leggi su Bergamonews.it Bergamo. Una partita di calcio dovrebbe essere una festa, in ogni momento, soprattutto per le tifoserie. Difficile credere chequesta volta lo possa essere. D’altronde i salentini hanno vissuto una settimana drammatica con la morte improvvisa a 47 anni del fisioterapista Graziano Fiorita, che ha perso la vita giovedì 24 aprile in mattinata per un malore durante il ritiro dei giallorossi a Coccaglio, in provincia di Brescia.Poi il rientro immediato della squadra in Puglia, la richiesta di rinvio accolta rispetto alla data originale della gara (venerdì 25 aprile alle 20:45), l’ufficialità in serata dello slittamento di sole quarantott’ore, la protesta e l’irritazione del club del presidente Sticchi Damiani, i dubbi sulla partenza o meno per Bergamo, il rischio di sconfitta per 3-0 a tavolino con conseguente -1 in classifica.

Cosa riportano altre fonti

Atalanta, i tifosi nerazzurri: “Nessuna bandiera se si gioca la partita contro il Lecce” - Bergamo. Un messaggio di solidarietà e vicinanza. Il gruppo “Forever Atalanta”, parte della tifoseria organizzata nerazzurra che occupa la Curva Sud del Gewiss Stadium, ha comunicato via social che nel caso in cui la partita contro il Lecce dovesse giocarsi domenica sera non saranno attaccati striscioni nè sventolate bandiere. In ritiro a Coccaglio in vista della gara contro la Dea, giovedì 24 aprile la squadra pugliese è stata sconvolta dalla morte del fisioterapista Graziano Fiorita, trovato senza vita in camera a causa di un malore. 🔗bergamonews.it

Perché il Lecce gioca senza nomi sulle maglie contro la Roma? La spiegazione - Lecce e Roma si stanno sfidando in uno degli anticipi della 30esima giornata di Serie A. Una partita molto importante per entrambe le squadre: i salentini, che non vincono da due mesi, cercano punti importanti per tenere un margine minimo sulla zona retrocessione; dall’altra parte, i giallorossi non intendono fermarsi dopo sei vittorie consecutive per continuare a coltivare quel sogno quarto posto che vorrebbe dire Champions League. 🔗sportface.it

Serie A, Lecce sotto shock: muore fisioterapista nel ritiro prima della gara contro l’Atalanta. Partita rinviata - Una tragedia sconvolge il Lecce. Questa mattina è morto improvvisamente Graziano Fiorita, membro dello staff medico dei salentini. La squadra era in ritiro in provincia di Brescia per preparare la gara contro l'Atalanta che sarebbe dovuta esserci domani sera. La Lega Serie A ha rinviato la partita L'articolo Serie A, Lecce sotto shock: muore fisioterapista nel ritiro prima della gara contro l’Atalanta. 🔗ildifforme.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Atalanta-Lecce si gioca o no? La decisione del club salentino dopo il rinvio da venerdì a domenica; Il Lecce giocherà contro l'Atalanta: domani mattina la partenza. Solidarietà dagli ultras di Bergamo; Lecce, la decisione della squadra per la partita con l'Atalanta; Lecce-Atalanta, parlamentari e tifosi bergamaschi si schierano con i salentini: «Una vergogna farli giocare domani». 🔗Ne parlano su altre fonti

Atalanta-Lecce, si gioca o no? Il Lecce non partirà oggi. La situazione - Il Lecce non partirà oggi, sabato 26 aprile, per Bergamo, dove domani dovrebbe giocare contro l'Atalanta. La partita era stata rinviata per la ... 🔗msn.com

Atalanta-Lecce: salentini rinviano la partenza per Bergamo, ma il match si giocherà - Il Lecce, ancora scosso per la morte in ritiro del suo fisioterapista Graziano Fiorita, ha rinviato la partenza per Bergamo a domenica mattina, nella speranza di ottenere un ulteriore rinvio della par ... 🔗sport.sky.it

Atalanta-Lecce si gioca? Gli ultimi aggiornamenti sul match del Gewiss Stadium - Il Lecce dopo la trasferta di Bergamo tornerà in campo il 3 maggio, ospitando il Napoli al Via del Mare nel match valido per la trentacinquesima giornata. Otto giorni dopo, invece, i pugliesi saranno ... 🔗tag24.it