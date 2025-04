Domani si decide la data del Conclave | Durerà soltanto pochi giorni

Già nella prossima congregazione generale i porporati stabiliranno quando iniziare a votare. Attesa la decisione su Becciu

Conclave, il caso Becciu, la data e quanti elettori. “Si decide dopo i funerali” - Anche ieri i porporati hanno partecipato alle congregazioni. Restano i nodi: in ogni caso sarà il collegio più affollato della storia 🔗repubblica.it

Papa Francesco, news in diretta e cosa succede dopo la sua morte: oggi si decide la data dei funerali del Pontefice - Gli aggiornamenti in diretta dopo la morte di Papa Francesco, deceduto per ictus e arresto cardiaco il 21 aprile alle ore 07.35. Cosa succede ora, dai funerali a San Pietro al conclave per la nomina del suo successore.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Papa Francesco, verso il conclave le news oggi: i fedeli in visita alla tomba di Francesco; Conclave, i nodi ancora da sciogliere: la data, il caso Becciu (che non potrebbe votare) e i «troppi» cardinal; Il primo giorno dopo la morte di Papa Francesco: la prima foto della salma e il lutto nazionale per 5 giorni; La data del Conclave, il caso Becciu, gli elettori. "Si decide dopo i funerali del Papa".

Domani si decide la data del Conclave: “Durerà soltanto pochi giorni” - Già nella prossima congregazione generale i porporati stabiliranno quando iniziare a votare. Attesa la decisione su Becciu ... 🔗repubblica.it

Quando inizia il conclave, come funziona e quando sapremo chi è il nuovo Papa - Terminati i funerali di Papa Francesco, gli occhi sono puntati sul conclave: i cardinali elettori si riuniranno probabilmente a partire dal 5 o 6 maggio ... 🔗fanpage.it

Nove giorni di celebrazioni per Papa Francesco e dal 5 maggio si può aprire il Conclave - Da oggi partono i Novendiali, domani secondo messa in suffragio fino al 4 maggio. Intanto i cardinali si riuniscono ... 🔗askanews.it