Bracciatelli la semplicità che fa ingolosire

Bracciatelli: millenario e nostrano dolce popolare, Ovvero i ‘brazadèl’, figli minori della ‘brazadèla’, ciambella in origine con un buco in mezzo: da cui il detto ‘non tutte le ciambelle riescono col buco’. Lecito credere che simili dolcetti, cioè i Bracciatelli poveri ma buoni, sarebbero piaciuti anche a papa Francesco che ci ha appena lasciato. Tanto più che sappiamo dai biografi di San Francesco che anche il poverello, sentendo che s’avvicinava l’ora della sua dipartita terrena, chiese all’amica e consorella Domenica Settesoldi di farli i mostaccioli, i biscotti casalinghi che sua mamma gli preparava quand’era bambino. Un bel racconto, anche per i laici, perché non si tratta mica d’un peccato di gola, ma d’un desiderio di cose semplici e buone come quando eravamo bambini. Ilrestodelcarlino.it - Bracciatelli, la semplicità che fa ingolosire Leggi su Ilrestodelcarlino.it Primavera, malgrado tutto. Tempo, anche, di: millenario e nostrano dolce popolare, Ovvero i ‘brazadèl’, figli minori della ‘brazadèla’, ciambella in origine con un buco in mezzo: da cui il detto ‘non tutte le ciambelle riescono col buco’. Lecito credere che simili dolcetti, cioè ipoveri ma buoni, sarebbero piaciuti anche a papa Francesco che ci ha appena lasciato. Tanto più che sappiamo dai biografi di San Francesco che anche il poverello, sentendo che s’avvicinava l’ora della sua dipartita terrena, chiese all’amica e consorella Domenica Settesoldi di farli i mostaccioli, i biscotti casalinghi che sua mamma gli preparava quand’era bambino. Un bel racconto, anche per i laici, perché non si tratta mica d’un peccato di gola, ma d’un desiderio di cose semplici e buone come quando eravamo bambini.

