Beauty history | la storia di Collistar che inventò i cosmetici magici

Beauty Made in Italy si distingue per le soluzioni cosmetiche innovative e performanti. Che aiutano con semplicità a sentirsi più belle Vanityfair.it - Beauty history: la storia di Collistar che inventò i cosmetici «magici» Leggi su Vanityfair.it Da più di 40 anni il marchioMade in Italy si distingue per le soluzioni cosmetiche innovative e performanti. Che aiutano con semplicità a sentirsi più belle

Su altri siti se ne discute

Viaggio alla scoperta dei beauty look più belli della storia di Sanremo - A breve inizierà il Festival di Sanremo 2025. Amatissimo da tutti gli italiani, è molto più di una competizione musicale: è uno specchio fedele del nostro tempo, un palco che negli anni ha plasmato mode e tendenze, e trasformato icone di stile. Dai capelli cotonati ai grafismi punk, dai rossetti mattone ai glitter anni Duemila, ogni edizione ha lasciato un segno nel mondo della bellezza. I concorrenti non sono mai stati solo voci: i loro Sanremo beauty look sono diventati manifesti di epoche, simboli di rivoluzioni estetiche e culturali. 🔗amica.it

Beauty history: quando un profumiere e cosmetologo inventò la prima fragranza a base di aceto raccontata anche in un romanzo di Honoré de Balzac - Un cosmetico firmato Officine Universelle Buly è un'esperienza che trasmette ricercatezza, originalità. Fondata nel 1803 da un farmacista, nel 2014 è stata acquisita da una coppia di creativi. Due «traghettatori del tempo» che hanno infuso nuova vita a un marchio antico. Ma di certo non sorpassato, che piace molto ai giovani 🔗vanityfair.it

Beauty history: quando la talentuosa cosmetologa italiana Madame Avalle contribuì alla creazione del brand Valmont che compie 40 anni - Sinonimo di ricerca scientifica applicata ai cosmetici, la maison svizzera è nata quarant'anni fa grazie al contributo della più famosa cosmetologa italiana dell'epoca. Dal 1985 Valmont rappresenta eccellenza, qualità ed efficacia 🔗vanityfair.it

Approfondimenti da altre fonti

Beauty history: la storia di Collistar che inventò i cosmetici «magici». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Beauty history: la storia di Collistar che inventò i cosmetici «magici» - Da più di 40 anni il marchio beauty Made in Italy si distingue per le soluzioni cosmetiche innovative e performanti. Che aiutano con semplicità a sentirsi più belle ... 🔗vanityfair.it

Beauty history: quando un creatore di profumi fondò Lancôme per regalare felicità alle donne - Compie 90 anni la Maison che continua a far sognare le generazioni per la magia dei profumi iconici e per le performance dei prodotti skincare e make-up ... 🔗vanityfair.it