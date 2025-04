Sbandano e cadono dalla moto Un ragazzo portato a Torrette

ragazzo alla guida ha riportato la frattura di un piede, mentre il passeggero ha riportato una vistosa escoriazione al braccio destro. Valutata sul posto la gravità della frattura, i sanitari del 118 hanno deciso di allertare l’eliambulanza, che è atterrata poco dopo nel campetto della chiesa dei Passionisti, nel quartiere Le Grazie di Recanati. Ilrestodelcarlino.it - Sbandano e cadono dalla moto. Un ragazzo portato a Torrette Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un pomeriggio che doveva essere di spensieratezza si è trasformato in attimi di paura. Ieri poco dopo le 18 due ragazzi, entrambi del luogo, sono caduti rovinosamente mentre percorrevano via del Mare in sella a una Ducati Motard, in direzione Porto Recanati. All’improvviso, il conducente ha perso il controllo del mezzo — forse per una distrazione o a causa del fondo stradale irregolare — e i due giovani sono finiti a terra.L’urto è stato violento: ilalla guida ha rila frattura di un piede, mentre il passeggero ha riuna vistosa escoriazione al braccio destro. Valutata sul posto la gravità della frattura, i sanitari del 118 hanno deciso di allertare l’eliambulanza, che è atterrata poco dopo nel campetto della chiesa dei Passionisti, nel quartiere Le Grazie di Recanati.

