Centro estivo Asterix a Offida | tante attività

Offida organizza il Centro estivo ‘Estate Asterix 2025’ per i bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale. Questo servizio offre un’alternativa educativa e ricreativa durante i mesi estivi, garantendo un’esperienza di gioco, svago e apprendimento, oltre a supportare le famiglie.Nel Centro estivo si terranno attività sportive, laboratori creativi e ci sarà tanto divertimento per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Le attività si terranno nel Palazzetto dello Sport e nello Stadio comunale ‘Alessio Piccioni. Sono stati organizzati due turni: dal 14 luglio all’ 8 agosto, per i ragazzi da 6 a 14 anni, 25 agosto - 5 settembre per i ragazzi dai 4 ai 14 anni).Tra le attività proposte figurano: atletica generale coordinativa, calcio, volley, tennis, basket, rugby, pattinaggio, karate, tiro con l’arco, l’attività ‘Un cane come amico’, Tutti in bici, ma ci saranno anche momenti di musica, corsi di inglese e disegno. Ilrestodelcarlino.it - Centro estivo. Asterix a Offida: tante attività Leggi su Ilrestodelcarlino.it organizza il‘Estate2025’ per i bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale. Questo servizio offre un’alternativa educativa e ricreativa durante i mesi estivi, garantendo un’esperienza di gioco, svago e apprendimento, oltre a supportare le famiglie.Nelsi terrannosportive, laboratori creativi e ci sarà tanto divertimento per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Lesi terranno nel Palazzetto dello Sport e nello Stadio comunale ‘Alessio Piccioni. Sono stati organizzati due turni: dal 14 luglio all’ 8 agosto, per i ragazzi da 6 a 14 anni, 25 agosto - 5 settembre per i ragazzi dai 4 ai 14 anni).Tra leproposte figurano: atletica generale coordinativa, calcio, volley, tennis, basket, rugby, pattinaggio, karate, tiro con l’arco, l’‘Un cane come amico’, Tutti in bici, ma ci saranno anche momenti di musica, corsi di inglese e disegno.

Ne parlano su altre fonti

Meteo, l'Italia divisa in due: nubifragi al Centro-Nord e caldo estivo al Sud - In queste ore parte dell'Italia è flagellata da una fase di un intenso maltempo con forti rovesci in transito soprattutto al Centro-Nord. In netto contrasto, però, quanto succede al Sud dove gli esperti stanno registrando un'eccezionale risalita di caldo africano verso le estreme regioni meridionali, specie in Sicilia. Questo il quadro meteorologico odierno secondo quando conferma anche il portale ilMeteo. 🔗tg24.sky.it

Centro estivo anche per i bimbi del nido - Agosto al nido, iscrizioni aperte fino al 16 maggio. L’amministrazione comunale in collaborazione con la coop sociale Koinè organizza nel mese di agosto al Nido "Prato fiorito" di via Cornicione, un centro estivo dedicato ai bambini di età compresa tra i 16 mesi e i 4 anni non compiuti. I bambini saranno accolti da personale qualificato in uno spazio su misura aperto dalle 8 alle 17. I periodi di apertura saranno dal 4 all’ 8 agosto e dal 18 al 22 di agosto. 🔗ilgiorno.it

Servizi alle famiglie. Centro estivo, sondaggio - Nell’area dell’ex Aeronautica di Porto Santo Stefano si terrà un centro estivo. Il Comune ha avviato un sondaggio tra i genitori per l’attivazione del servizio per la stagione 2025, che si potrà svolgere all’interno del territorio che, da qualche tempo, è oggetto di rivalutazioni da parte dell’amministrazione. L’ente ha pubblicato un sondaggio tra i genitori dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia o la scuola primaria di Monte Argentario in previsione dell’organizzazione del "Centro estivo 2025". 🔗lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Centro estivo. Asterix a Offida: tante attività. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Centro estivo. Asterix a Offida: tante attività - Offida organizza il centro estivo ‘Estate Asterix 2025’ per i bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale. Questo servizio ... 🔗ilrestodelcarlino.it