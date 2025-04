Dal centro alle periferie sarà un’estate di cene in piazza

Il Distretto urbano del commercio di Busto Arsizio, in accordo con l'Assessorato al Marketing, invita ristoranti, pubblici esercizi, catering, locali di diverso genere a partecipare all'iniziativa "cene in piazza – Prima edizione". Da metà giugno fino a metà settembre, si prevede infatti di organizzare dei momenti conviviali serali all'aperto nelle piazze della città (piazza San Michele e nelle piazze dei quartieri di Beata Giuliana, Borsano, Sant'Anna, Sacconago). La gestione della cena (allestimento, raccolta prenotazioni, servizio e disallestimento) sarà a carico dei proponenti che possono anche essere gruppi di aziende (il cui capofila deve avere la sede a Busto Arsizio). Una delle finalità strategiche del Distretto Urbano del Commercio è quella di organizzare eventi, manifestazioni, feste a favore dei cittadini, valorizzando la realtà economica e commerciale del territorio, e di conseguenza la realtà sociale, culturale e turistica.

