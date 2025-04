Resistere è possibile La lezione di Francesco

Francesco, attorniato dai potenti della terra. Ci siamo chiesti, tutti, se il suo testamento avrebbe fatto presa sulle orecchie sorde di chi governa il mondo. E ieri c’era il mondo - con i suoi conflitti e le sue contraddizioni, le ambiguità e le bugie, il cinismo e la violenza, la speranza, la ferocia, la meschinità e la bellezza -, di fronte alla solitudine del papa che più di ogni altro ha incarnato l’idea semplice e rivoluzionaria del Vangelo: e cioè che il potere è vero solo se è servizio, che la fede è viva solo se è ferita, che la politica è giusta solo se ha il coraggio di proteggere i deboli. Quotidiano.net - Resistere è possibile. La lezione di Francesco Leggi su Quotidiano.net PiniCi siamo chiesti, tutti, se quel funerale e quel commiato a un grande del nostro tempo avrebbero avuto la forza di una profezia, se il fondamento del cristianesimo - che si nutre della speranza nel miracolo - avrebbe preso forma lì, accanto alla cassa di cipresso di, attorniato dai potenti della terra. Ci siamo chiesti, tutti, se il suo testamento avrebbe fatto presa sulle orecchie sorde di chi governa il mondo. E ieri c’era il mondo - con i suoi conflitti e le sue contraddizioni, le ambiguità e le bugie, il cinismo e la violenza, la speranza, la ferocia, la meschinità e la bellezza -, di fronte alla solitudine del papa che più di ogni altro ha incarnato l’idea semplice e rivoluzionaria del Vangelo: e cioè che il potere è vero solo se è servizio, che la fede è viva solo se è ferita, che la politica è giusta solo se ha il coraggio di proteggere i deboli.

Cosa riportano altre fonti

Il cardinale Becciu e la possibile esclusione dal Conclave: ora spuntano due lettere di papa Francesco - Continua a tener banco il controverso caso del cardinale Angelo Becciu, che ritiene di dover partecipare al Conclave che eleggerà il nuovo Papa. A suo dire Bergoglio aveva trovato una soluzione per lui, ma ci sarebbero alcune lettere che lo escluderebbero.Continua a leggere 🔗fanpage.it

"La rinuncia al Pontificato è possibile, ma non credo si dimetterà". Le condizioni di Papa Francesco tengono in ansia il mondo - La rinuncia al Pontificato «è possibile, ma non credo si dimetterà, Bergoglio vuole portare avanti la sua missione fino a quando avrà forze . Vuole continuare fino all’ultimo, per portare avanti la sua azione incisiva per la Chiesa e le riforme che ha avviato». Lo spiega alla Stampa fratel Enzo Bianchi , fondatore della Comunità di Bose e della fraternità monastica Casa della Madia ad Albiano... 🔗feedpress.me

Spunta il nome del possibile successore di Papa Francesco: ecco chi è - La salute di Papa Francesco continua ad essere motivo di preoccupazione per i fedeli. Stando a quanto comunicato, Sabato 22 Febbraio Bergoglio ha avuto un’altra crisi respiratoria. Le cure ed i medicinali non stanno sortendo l’effetto sperato. Gli iniziali 5 giorni stabiliti di ricovero si sono prolungati. Alla bronchite, si stanno aggiungendo delle aggravanti che […] L'articolo Spunta il nome del possibile successore di Papa Francesco: ecco chi è proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Resistere è possibile. La lezione di Francesco; La lezione inascoltata, peccato e reato non coincidono; Lezioni Antimafia, via all’ottavo ciclo con il ricordo di Francesco Saverio Borrelli; «Una lezione bella e amarissima» Un figlio tenace, che supera il padre. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papetti: «La lezione di Francesco, i valori del 25 aprile e le inconsistenti polemiche sulla sobrietà» - Caro Direttore, le reazioni dell'opposizione all'invito di "sobrietà" nelle manifestazioni del 25 aprile dimostrano la sua piccolezza mentale. 🔗ilgazzettino.it

Un papa italiano dopo Francesco? Ecco perché è possibile e chi sono i favoriti - Un nome in particolare torna spesso: Luis Antonio Tagle, cardinale filippino con radici cinesi, già considerato un possibile ... una lezione che potrebbe pesare anche in questa tornata. La lezione del ... 🔗thesocialpost.it

Il papa e la carità: la lezione di Francesco che il mondo ignora - Il pontefice ha dedicato la sua vita a servire i poveri e ad affrontare le ingiustizie. Ma le principali economie, a cominciare dagli Stati Uniti, si apprestano a tagliare i loro budget per gli aiuti ... 🔗editorialedomani.it