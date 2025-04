Orlando | L’Inter incontra la peggior squadra possibile | la Roma!

Orlando, in collegamento per TMW Radio, ha commentato brevemente la gara tra Inter e Roma di oggi pomeriggio. Un avvertimento ai nerazzurri. DIFFICILE! – Mancano pochissime ore al calcio d'inizio di San Siro e gli uomini di Simone Inzaghi si trovano davanti lo scoglio più complicato possibile in campionato. Massimo Orlando lo ricorda: «La Roma deve osare. peggior squadra L'Inter non poteva incontrare ora. La Roma ti fa giocare male. Credo che L'Inter abbia grande qualità, però poi quando ti mancano 3-4 giocatori va in difficoltà ed è una squadra normale. Taremi mi sembra in grande difficoltà ad esempio, se ti viene a mancare Thuram è difficile»

