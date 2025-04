Testata al volto di un poliziotto Il sindacato | Basta violenze

Basta violenze e aggressioni contro le forze di polizia". È il grido del Sap (sindacato autonomo di polizia) di Pavia dopo l’ennesima violenza subìta da un giovane poliziotto, nella nottata tra giovedì e venerdì, finito in ospedale con il naso rotto per una Testata al volto. "Questa organizzazione sindacale – dice Giuseppe Vingiani (nella foto), segretario provinciale del Sap di Pavia – esprime vicinanza e solidarietà al collega ferito che, in servizio di Volante, intervenuto in ausilio ad una pattuglia della polizia locale, che aveva fermato per un controllo un cittadino italiano in stato di ebbrezza che dava in escandescenza, veniva colpito dal predetto con una Testata al viso, che gli causava la frattura del setto nasale con prognosi ospedaliera di 20 giorni".L’intervento della Volante, in viale Matteotti verso l’una di notte, è terminato con F. Ilgiorno.it - Testata al volto di un poliziotto. Il sindacato: "Basta violenze" Leggi su Ilgiorno.it e aggressioni contro le forze di polizia". È il grido del Sap (autonomo di polizia) di Pavia dopo l’ennesima violenza subìta da un giovane, nella nottata tra giovedì e venerdì, finito in ospedale con il naso rotto per unaal. "Questa organizzazione sindacale – dice Giuseppe Vingiani (nella foto), segretario provinciale del Sap di Pavia – esprime vicinanza e solidarietà al collega ferito che, in servizio di Volante, intervenuto in ausilio ad una pattuglia della polizia locale, che aveva fermato per un controllo un cittadino italiano in stato di ebbrezza che dava in escandescenza, veniva colpito dal predetto con unaal viso, che gli causava la frattura del setto nasale con prognosi ospedaliera di 20 giorni".L’intervento della Volante, in viale Matteotti verso l’una di notte, è terminato con F.

