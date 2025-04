Solidarietà alla fornaia di Ascoli Piceno | striscione in piazza

Ascoli "un grido di Solidarietà" a sostegno dell’imprenditrice ascolana, Lorenza Roiati, titolare del panificio "L’assalto ai forni" visitata per due volte dalle forze dell’ordine per “accertamenti” dopo l’esposizione di un lenzuolo con la scritta "25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo"."Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) – rende noto Micaela Vitri, consigliera regionale dem – abbiamo pensato fosse urgente fare sentire la nostra Solidarietà a Lorenza. Insieme ad alcune rappresentanti delle donne democratiche, Anpi e Spi Cgil abbiamo replicato lo striscione sul 25 aprile, perché ciò che è accaduto ad Ascoli non può lasciare indifferenti". Ilrestodelcarlino.it - Solidarietà alla fornaia di Ascoli Piceno: striscione in piazza Leggi su Ilrestodelcarlino.it Da Pesaro ad"un grido di" a sostegno dell’imprenditrice ascolana, Lorenza Roiati, titolare del panificio "L’assalto ai forni" visitata per due volte dalle forze dell’ordine per “accertamenti” dopo l’esposizione di un lenzuolo con la scritta "25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo"."Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) – rende noto Micaela Vitri, consigliera regionale dem – abbiamo pensato fosse urgente fare sentire la nostraa Lorenza. Insieme ad alcune rappresentanti delle donne democratiche, Anpi e Spi Cgil abbiamo replicato losul 25 aprile, perché ciò che è accaduto adnon può lasciare indifferenti".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ascoli Piceno, piazza canta ‘Bella Ciao’ in solidarietà della fornaia identificata dalla polizia per striscione antifascista - Matteo Ricci, europarlamentare del Partito democratico e candidato alla presidenza della Regione Marche, è andato ad Ascoli Piceno per mostrare solidarietà a Lorenza Roiati, titolare del panificio ‘Assalto ai Forni’ in piazza Arringo. L’imprenditrice ha denunciato di essere stata identificata dalla polizia per aver affisso un cartello con la scritta “25 aprile buono come il pane. Bello come l’antifascismo” in occasione della Festa della Liberazione. 🔗lapresse.it

Striscione antifascista davanti alla panetteria, fornaia identificata dalla polizia ad Ascoli Piceno - L’imprenditrice ascolana, Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni” di Ascoli Piceno conosciuta a livello internazionale per i suoi prodotti, è stata visitata per due volte dalle forze dell’ordine locali per “accertamenti”. Il motivo è aver appeso al muro della sua attività, come ogni anno, lo striscione per festeggiare la liberazione con la scritta “25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo“. 🔗ilfattoquotidiano.it

Solidarietà alla fornaia partigiana, Ricci ad Ascoli abbraccia Lorenza e canta Bella Ciao - ASCOLI «La solidarietà bipartisan che ho ricevuto dimostra che l?antifascismo non è un valore solo della sinistra». Lorenza Roiati, il giorno dopo il ciclone mediatico... 🔗corriereadriatico.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Solidarietà alla fornaia di Ascoli Piceno: striscione in piazza; Ascoli Piceno, striscione antifascista in panetteria: la piazza canta 'Bella Ciao' in solidarietà della fornaia; Solidarietà alla fornaia partigiana, Ricci ad Ascoli abbraccia Lorenza e canta Bella Ciao; Titolare panificio identificata per uno striscione il 25 aprile: polemiche e solidarietà per Lorenza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia