Donne e benessere mentale Parlano medici ed esperti

benessere mentale delle Donne sarà al centro di un incontro rivolto al pubblico in programma domani alle ore 15,30 nella sala convegni dell'ospedale urbinate (al piano terra), organizzato dal dipartimento di salute mentale e dalla direzione medica del nosocomio, in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna."L'iniziativa è promossa – ci spiega Sergio Biagiotti, direttore facente funzioni della Psichiatria – da Fondazione Onda, che si occupa della salute di genere. Sarà una sorta di open day per il nostro reparto, in cui presentiamo i nostri servizi, purtroppo poco conosciuti dal pubblico e verso cui ci sono dei pregiudizi sedimentati da secoli".Il tema di questo convegno sarà la psichiatria nella donna, per comprenderne le peculiarità e come affrontare al meglio le patologie specifiche.

