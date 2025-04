I commercianti di via Roosevelt | | Lavori infiniti

commercianti di via Roosevelt, interessata da ottobre dal cantiere di riqualificazione per il 'desealing' e l'inserimento di 'rain garden' (il giardino della pioggia). Hanno dato vita ad un Comitato: "Quando lo scorso anno ci hanno comunicato il progetto, hanno detto che i Lavori sarebbero terminati in primavera – afferma Alba Taurasi di 'La Corte dei Miracoli' -. Posto che la nostra totale disapprovazione non è stata neanche presa in considerazione, siamo a fine aprile e i Lavori sono 'in alto mare', devono ancora finire il primo dei tre step. Si rendono conto che stanno mettendo in ginocchio tutte le attività della strada, oltre che creare molti problemi a quella che è una delle principali vie di collegamento con la bassa?". Alexia Bassoli a gennaio ha rilevato il 'Daccapo Cafè': "E' un disastro, tutti stanno perdendo clienti, perché non c'è parcheggio, le corsie sono state ridotte, c'è più traffico.

