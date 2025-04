Piazzale a una figura divisiva Scontro anche a Trezzano

Piazzale Ramelli", nell’ex Piazzale della Stazione. La cerimonia di intitolazione (29 aprile alle 10), è stata anticipata sui social tra le polemiche. Per il sindaco Giuseppe Morandi si tratta di "un momento importante di riflessione, intitolando il Piazzale nel cuore della nostra città. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare". Ma c’è già chi ha espresso dissenso, come i componenti dell’opposizione: il Pd e la lista civica, durante la discussione in consiglio comunale, sono usciti dall’aula, mentre la lista Avs/Il Ponte ha espresso voto contrario. "Si tratta di un Piazzale importante - sottolinea il consigliere Pd Claudio Albini -: perché dedicare questo luogo di riferimento cittadino proprio a una figura divisiva?".Vittorio Ciocca (Avs/Il Ponte) ricorda che "gli anni di piombo hanno fatto tante vittime: atti di violenza da condannare. Ilgiorno.it - Piazzale a una "figura divisiva". Scontro anche a Trezzano Leggi su Ilgiorno.it Divide la scelta del Comune di inaugurare "Ramelli", nell’exdella Stazione. La cerimonia di intitolazione (29 aprile alle 10), è stata anticipata sui social tra le polemiche. Per il sindaco Giuseppe Morandi si tratta di "un momento importante di riflessione, intitolando ilnel cuore della nostra città. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare". Ma c’è già chi ha espresso dissenso, come i componenti dell’opposizione: il Pd e la lista civica, durante la discussione in consiglio comunale, sono usciti dall’aula, mentre la lista Avs/Il Ponte ha espresso voto contrario. "Si tratta di unimportante - sottolinea il consigliere Pd Claudio Albini -: perché dedicare questo luogo di riferimento cittadino proprio a una?".Vittorio Ciocca (Avs/Il Ponte) ricorda che "gli anni di piombo hanno fatto tante vittime: atti di violenza da condannare.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Stare vicini a Elon Musk fa perdere soldi? Lo studio Usa e il consiglio alle aziende: «È una figura divisiva, stategli alla larga» - Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha spinto diverse aziende americane,a partire dai colossi Big Tech, a rivedere le proprie strategie per non inimicarsi la nuova amministrazione americana. Da Stellantis, che ha obbedito sùbito alle richieste di riportare la produzione negli Stati Uniti, a Meta, che ha accettato di smantellare i programmi di fact-checking, da sempre invisi alla destra americana. 🔗open.online

Sala “Pinelli non sia figura divisiva, terribile danneggiamento targa” - MILANO (ITALPRESS) – “È un disastro, è un peccato” che la targa memoriale di Giuseppe Pinelli in piazzale Segesta sia stata danneggiata per la quarta volta. “Pinelli è una figura che dopo tutti questi anni, dopo quello che abbiamo saputo, non può e non deve essere divisiva. È una figura a cui Milano deve portare affetto, è veramente un peccato, continueremo a rimettere a posto la targa ma è terribile”. 🔗unlimitednews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scontro sull’aeroporto “Silvio Berlusconi” di Malpensa. Il Pd rilancia: “Dedichiamolo ad Attanasio”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

