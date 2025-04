Contratto firmato Conte-Juve | c’è l’annuncio

Juventus a Parma ha avuto effetti ben più profondi del semplice passo falso in campionato, perché i bianconeri non hanno un’identità precisa. A fine campionato tutti si aspettavano di più.Non si è trattato solo di un’occasione persa in ottica Champions League: il ko per 1-0 – oltre a permettere un riavvicinamento di Roma e Lazio – ha riaperto crepe tecniche e caratteriali che sembravano essersi momentaneamente richiuse dopo l’arrivo di Igor Tudor. Il tecnico croato, scelto a marzo dopo l’esonero di Thiago Motta, aveva portato una prima scossa emotiva alla squadra, ma nelle ultime settimane la Juventus è sembrata nuovamente smarrita, senza idee né identità. I vertici bianconeri stanno ora riflettendo seriamente sul futuro della panchina.La figura di Tudor, fin da subito considerata di transizione, è legata a doppio filo al raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League. Leggi su Sportface.it La sconfitta dellantus a Parma ha avuto effetti ben più profondi del semplice passo falso in campionato, perché i bianconeri non hanno un’identità precisa. A fine campionato tutti si aspettavano di più.Non si è trattato solo di un’occasione persa in ottica Champions League: il ko per 1-0 – oltre a permettere un riavvicinamento di Roma e Lazio – ha riaperto crepe tecniche e caratteriali che sembravano essersi momentaneamente richiuse dopo l’arrivo di Igor Tudor. Il tecnico croato, scelto a marzo dopo l’esonero di Thiago Motta, aveva portato una prima scossa emotiva alla squadra, ma nelle ultime settimane lantus è sembrata nuovamente smarrita, senza idee né identità. I vertici bianconeri stanno ora riflettendo seriamente sul futuro della panchina.La figura di Tudor, fin da subito considerata di transizione, è legata a doppio filo al raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Germania, firmato accordo di governo Cdu-Spd, il cancelliere Merz presenta il contratto: "Meno migranti, più difesa, meno tasse" - Nelle 140 pagine del contratto di governo si definiscono i temi per determinare "se continueremo a vivere in una Germania libera, sicura, giusta e prospera" La coalizione tra Cdu, Csu e Spd ha firmato l'accordo per il nuovo governo in Germania. Il cancelliere eletto Friedrich Merz, leader del 🔗ilgiornaleditalia.it

Trasporto pubblico, firmato il contratto per i servizi “in house" dell'Ast: "Adesso pensiamo al rilancio" - «È stato firmato il contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi in house tra la Regione e l’Ast. Abbiamo posto così l’ultimo sostanziale tassello al complesso iter, fortemente voluto dal mio governo, per arrivare al rilancio dell’azienda e alla salvaguardia degli attuali livelli... 🔗messinatoday.it

Ex biblioteca di Rosarno: firmato il contratto per la realizzazione della casa della musica - Un importante passo avanti per la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività artistiche nella nostra comunità. Oggi, presso il Comune di Rosarno, è stato ufficialmente firmato il contratto con la ditta Tomeo Impianti Srl, che si occuperà dell’intervento di... 🔗reggiotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Quando scade il contratto di Antonio Conte con il Napoli; Conte e la Juve, netto cambio di passo! Con il Napoli si è rotto qualcosa…; Brambati: Conte-Juve, al momento non c'è nulla ma sarebbe la prima scelta per entrambi...; Contratto firmato, Conte-Juve: c’è l’annuncio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online