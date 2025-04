Inter-Roma un pomeriggio di fuoco per non sprofondare

Inter-Roma doveva giocarsi ieri alle 18, invece per i funerali di Papa Francesco è stata spostata (non senza polemiche) alle 15 di oggi. E, a prescindere dall’orario, bisognerà rimettersi in corsa perché la stagione non aspetta più.RILANCIO OBBLIGATO – Inter-Roma è uno spartiacque clamoroso, per capire in quale direzione potrà andare l’ultimo mese di stagione in Italia. La vittoria manca da quindici giorni, dal 3-1 al Cagliari: poi un bel 2-2 col Bayern Monaco, valso la semifinale di Champions League, e due sconfitte. Rovinosissime, sia quella di Bologna al 94? sia l’umiliazione nel derby di Coppa Italia. Obiettivo, quest’ultimo, sfumato malamente ma che non deve allontanare da tutto il resto. Perché ci sono ancora due competizioni da giocare al meglio, una con una semifinale e l’altra con la vetta della classifica (seppur in coabitazione col Napoli). Inter-news.it - Inter-Roma, un pomeriggio di fuoco per non sprofondare Leggi su Inter-news.it doveva giocarsi ieri alle 18, invece per i funerali di Papa Francesco è stata spostata (non senza polemiche) alle 15 di oggi. E, a prescindere dall’orario, bisognerà rimettersi in corsa perché la stagione non aspetta più.RILANCIO OBBLIGATO –è uno spartiacque clamoroso, per capire in quale direzione potrà andare l’ultimo mese di stagione in Italia. La vittoria manca da quindici giorni, dal 3-1 al Cagliari: poi un bel 2-2 col Bayern Monaco, valso la semifinale di Champions League, e due sconfitte. Rovinosissime, sia quella di Bologna al 94? sia l’umiliazione nel derby di Coppa Italia. Obiettivo, quest’ultimo, sfumato malamente ma che non deve allontanare da tutto il resto. Perché ci sono ancora due competizioni da giocare al meglio, una con una semifinale e l’altra con la vetta della classifica (seppur in coabitazione col Napoli).

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fumo e fiamme alla ex Tessitura Boselli di Olgiate Comasco: intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio - Momenti di apprensione, domenica 6 aprile 2025, nel tardo pomeriggio a Olgiate Comasco, dove un denso fumo ha iniziato a fuoriuscire dall’interno dell’edificio in disuso della ex Tessitura Boselli, in via Carducci. L’allarme è scattato poco dopo le 17, quando alcuni residenti hanno segnalato il... 🔗quicomo.it

Concorso Vigili del Fuoco 2025: requisiti, prove e scadenze - Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un bando per l’assunzione di 23 Vice Direttori Informatici nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il concorso è aperto a candidati con specifici titoli di studio e prevede diverse prove selettive. Concorso Vigili del Fuoco 2025: requisiti di accesso Per partecipare è necessario possedere: I candidati devono inoltre: Modalità […] The post Concorso Vigili del Fuoco 2025: requisiti, prove e scadenze first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Consultorio Ausl, dal 9 aprile accesso libero anche al mercoledì pomeriggio - Importante novità per lo Spazio Giovani di Piacenza della Casa della Salute e della Comunità di piazzale Milano 2/6 che da mercoledì 9 aprile sarà riaperto ad accesso libero anche il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16, apertura che si affianca a quella del giovedì nella stessa fascia oraria... 🔗ilpiacenza.it

Su questo argomento da altre fonti

Inter-Roma, un pomeriggio di fuoco per non sprofondare; Serie A, 34ª giornata: si parte dalla domenica, partite e diretta TV. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inter-Roma, la gara speciale di Frattesi tra la rincorsa scudetto e il suo cuore giallorosso - Assente Mkhitaryan per squalifica e con Zielinski in panchina, a centrocampo contro la Roma ci sarà Frattesi. Per lui sarà una gara speciale. Da una parte la casacca nerazzurra e ... 🔗msn.com

Inter-Roma, la deroga non arriva: si gioca domenica alle 15. Pasticcio clamoroso della Lega, il rifiuto dei nerazzurri - Inter-Roma si giocherà sabato alle 20.45: la Lega Serie A cambia nuovamente idea dopo la sospensione dei campionati nel giorno in cui si celebreranno i funerali per Papa Francesco ... 🔗sport.virgilio.it

Inter-Roma, domenica alle 15 il recupero del big match: la decisione - Dopo ore di discussione fra il presidente della Lega di serie A Simonelli, i dirigenti e il Governo, è arrivata l'ufficialità sulla data di recupero del match fra nerazzurri e giallorossi ... 🔗msn.com