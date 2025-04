Abk Andrea Fabbri nominato dal cda nuovo presidente

Andrea Fabbri è stato nominato presidente, con deleghe specifiche nell’area Amministrazione e Finanza, mentre Stefano Socci ha assunto la carica di amministratore delegato.Roberto Fabbri ricoprirà il ruolo di presidente Onorario e, insieme a Michelangelo Fortuna, continuerà a garantire il proprio supporto e la propria visione. "Il nuovo assetto prevede una piena collaborazione tra presidente e AD - commenta Andrea Fabbri -. Siamo convinti che potremo affrontare con determinazione le prossime sfide". Ilrestodelcarlino.it - Abk, Andrea Fabbri nominato dal cda nuovo presidente Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il Consiglio di amministrazione di ABK Group si è riunito il 22 aprile. Con effetto immediato,è stato, con deleghe specifiche nell’area Amministrazione e Finanza, mentre Stefano Socci ha assunto la carica di amministratore delegato.Robertoricoprirà il ruolo diOnorario e, insieme a Michelangelo Fortuna, continuerà a garantire il proprio supporto e la propria visione. "Ilassetto prevede una piena collaborazione trae AD - commenta-. Siamo convinti che potremo affrontare con determinazione le prossime sfide".

Cosa riportano altre fonti

Andrea Cappa nominato direttore generale di Confetra - Dall’1° aprile Andrea Cappa sarà il nuovo direttore generale di Confetra. Classe 1970, Andrea Cappa non avrà bisogno di acclimatarsi avendo maturato una lunga esperienza all’interno del sistema come segretario generale dell’Associazione lombarda (Alsea) e della Federazione degli agenti aerei (Anama). “Il compito che mi attende non sarà facile – ha dichiarato Cappa – ma per fortuna posso contare non solo su una squadra altamente competitiva e qualificata, ma soprattutto su un patrimonio di tradizioni, di idee e di valori che da sempre contraddistinguono la nostra Confederazione facendone la ... 🔗ildenaro.it

Andrea Finocchiaro nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana - Su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al professore Andrea Finocchiaro il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con decreto datato 27 dicembre 2024. Si tratta del più alto degli Ordini... 🔗cataniatoday.it

Querela al comico Daniele Fabbri: l’avvocato di Giorgia Meloni era Andrea Delmastro - Immaginate un comico che, nel difendere una donna offesa da un professore universitario, prepara un monologo satirico in cui condanna e attacca il docente proponendogli delle alternative da terza elementare. Ora, immaginate un avvocato che, ascoltando quel monologo, prepara e firma la querela contro il comico. Infine, immaginate che quello stesso avvocato, poco tempo dopo, diventi Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia e che la sua assistita Presidente del Consiglio. 🔗open.online

Cosa riportano altre fonti

Abk, Andrea Fabbri nominato dal cda nuovo presidente; ABK Group rinnova i vertici aziendali, Stefano Socci nominato AD; ABK Group rinnova i vertici: Andrea Fabbri Presidente, Stefano Socci AD; ABK Group, rinnovo dei vertici aziendali. 🔗Ne parlano su altre fonti

Abk, Andrea Fabbri nominato dal cda nuovo presidente - Il Consiglio di amministrazione di ABK Group si è riunito il 22 aprile. Con effetto immediato, Andrea Fabbri è ... 🔗msn.com

ABK Group, rinnovo dei vertici aziendali - Con effetto immediato, Andrea Fabbri è stato nominato Presidente, con deleghe specifiche nell’area Amministrazione e Finanza, mentre Stefano Socci ha assunto la carica di Amministratore Delegato. 🔗askanews.it