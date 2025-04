PRIMA PAGINA – Caso Garlasco 18 anni dopo | dubbi omissioni e verità mancate

Garlasco, nonostante siano ormai passati quasi 18 anni, non ha mai smesso di dividere l'opinione pubblica sull'innocenza o sulla colpabilità di Alberto Stasi, colui che – secondo la verità giudiziale – è l'assassino della sua fidanzata, Chiara Poggi. Le indagini riaperte lo scorso mese, che vedono indagato Andrea Sempio, un amico del

