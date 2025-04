Calciomercato Juve i piani dei bianconeri si incrociano con quelli dell’Inter | tre obiettivi bianconeri sono entrano nel mirino nerazzurro! L’annuncio del giornalista

Calciomercato Juve, tre obiettivi bianconeri nella shortlist per l'attacco sono finiti nel mirino dell'Inter: ecco di chi si tratta nello specificoSantiago Castro del Bologna, Lorenzo Lucca dell'Udinese e Nikola Krstovic del Lecce. sono questi i tre nomi che piacciono al Calciomercato Juve per l'estate e che Niccolò Ceccarini accosta anche all'Inter nel suo editoriale per TUTTOmercatoWEB. Ecco le sue parole.PAROLE – «L'Inter già da tempo si sta muovendo per capire quali potrebbero essere i profili giusti per rinforzare il reparto. Il preferito è sicuramente Castro del Bologna. La richiesta dei rossoblù è di 40 milioni e quindi diventa complicato poter mettere in piedi una trattativa. Un'altra idea è Lucca ma su di lui ci sono diverse squadre di serie A, in primis il Napoli e questo potrebbe portare a far salire il prezzo.

Calciomercato Juve, i piani dei bianconeri per la difesa del futuro: da Hancko alle importanti novità sul recupero di Bremer passando per Kalulu. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i piani dei bianconeri per la difesa del futuro: le ultimissime in vista della prossima stagione I bianconeri stanno già mettendo le basi per quella che potrebbe essere la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il calciomercato Juve avrebbe messo in stand-by l’acquisto di Hancko in quanto Bremer sta recuperando e Kalulu verrà riscattato. 🔗juventusnews24.com

Nico Paz Juve, Totti “gela” i bianconeri: «A fine anno tornerà a Madrid». L’annuncio scombina i piani di calciomercato - di Redazione JuventusNews24Nico Paz Juve, Totti spegne le speranze dei bianconeri! Il giovane giocatore in prestito al Como tornerà al Real Madrid: l’annuncio Francesco Totti vede Nico Paz lontano dalla Serie A per la prossima stagione. Intervistato da Italian Football TV, l’ex numero 10 della Roma ha detto che l’argentino tornerà al Real Madrid. Inter e Juve beffate, dunque, come rivelano queste parole. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, Ottolini (ds Genoa): «Osservatori bianconeri per Miretti e Frendrup? Vi dico come stanno le cose» - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Ottolini risponde su Miretti e Frendrup: le dichiarazioni del direttore sportivo del Genoa Ai microfoni di DAZN, il ds del Genoa Ottolini ha risposto anche su Miretti e Frendrup. Il primo è ancora di proprietà dei bianconeri, mentre il secondo è accostato al calciomercato Juve. OTTOLINI – «Ci saranno osservatori della Juve per Miretti e Frendrup? Al momento siamo concentrati sulle partite. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, una rivale italiana può rovinare i piani bianconeri: pronta un’offerta importante per un obiettivo! Tutti i dettagli - Calciomercato Juventus, una rivale italiana può prendere in contropiede i bianconeri: pronta un’offerta importante per quell’obiettivo Secondo quanto riferito da calciomercato.it, il Milan è pronto a ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve: deciso il futuro di un bianconero in prestito! Può tornare a Torino, cosa succede - Calciomercato Juve: è stato deciso il futuro di un calciatore bianconero in prestito ... Djalò non rientra nei piani del Porto, tant’è che la soluzione più probabile sarebbe quella di un ritorno alla ... 🔗juventusnews24.com

Retegui-Juventus, ci risiamo. Due anni fa il primo incontro e un rimpianto: costava solo 10 milioni - Certe storie iniziano quando nessuno le prende ancora sul serio. è la primavera del 2023 e in Italia si fa il nome di Mateo Retegui, attaccante con la garra argentina. 🔗msn.com