da noi ha già un forte impatto ma non è una minaccia cerchiamo 5mila giovani

L'intelligenza artificiale è "uno strumento di potenziamento e non una minaccia, ma va governata con consapevolezza e responsabilità". Gianmario Crescentino, una carriera manageriale in Deloitte, dal 2019 è presidente di Assirevi. L'Associazione dei Revisori contabili riunisce la quasi totalità delle società che svolgono la revisione sugli enti di interesse pubblico in Italia, ossia società quotate, banche e assicurazioni.Come sta evolvendo la figura del revisore? "Sta attraversando una fase di profonda evoluzione. Da "controllore dei conti", oggi il revisore è chiamato sempre più a confrontarsi in maniera multidisciplinare con temi complessi e trasversali come la sostenibilità, la governance e l'innovazione tecnologica. Contribuisce in maniera decisiva alla trasparenza, all'affidabilità e alla resilienza del sistema economico e finanziario".

