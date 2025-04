Addio Meraviglia coniglietta eroica Fuggita da un allevamento lager

Meraviglia, la giovane coniglietta recuperata dalla strada in una fredda serata d'inverno da una coppia di ragazzi, e arrivata nel rifugio di Enpa Monza in via San Damiano il 25 febbraio. Meraviglia era una coniglia cosiddetta "da carne", infatti i volontari hanno ipotizzato che possa essere caduta da un camion o scappata da un allevamento e che si sia di conseguenza ritrovata sola in mezzo alla strada. Nonostante lei come molti altri della sua specie siano destinati a questo destino, rimangono conigli estremamente affettuosi in cerca di attenzioni e coccole e che amano stare in compagnia.Dopo l'arrivo in rifugio e la visita è stata rilevata una frattura in una delle zampe posteriori e Meraviglia è stata messa in terapia. Col passare dei giorni, purtroppo, ha iniziato a manifestarsi nella coniglietta una patologia molto grave, ovvero la pasteurellosi.

