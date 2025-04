Da 250 a 300 operatori commerciali | tutte le regole da rispettare

operatori parliamo al mercato del Novi Sad? Sono 250-300, che corrispondono grossomodo a 200-210 furgoni parcheggiati sia per il lunedì che per la terza domenica del mese. I due mercati hanno regole di funzionamento differenti per quanto riguarda la prenotazione delle piazzole, il pagamento del plateatico, la gestione degli incassi, la vigilanza dell'area. Ma in entrambi i casi gli operatori devono versare una quota proporzionata alla piazzola da occupare, oltre a una somma aggiuntiva per la fornitura di energia elettrica, acqua corrente, pulizia dell'area, raccolta e smaltimento rifiuti. Il saldo avviene tramite bonifico bancario o anche in contanti qualora non si disponga di un conto."Il denaro – specificano gli autori dell'esposto – deve essere versato a prescindere dal possesso della qualifica di 'consorziato': sono previste tariffe differenti per i membri del Consorzio e per gli spuntisti, coloro che ottengono la piazzola senza fare parte de Il Mercato".

