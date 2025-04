Eleven Joe | Senza l’amore che dai è il nuovo singolo che racconta un percorso di crescita e consapevolezza

nuovo singolo “Senza l’amore che dai”, Eleven Joe ci accompagna all’interno di un viaggio intimo e personale, dove il cambiamento e la riconciliazione con il proprio vissuto diventano temi centrali. Attraverso una scrittura intensa e autentica, l’artista riflette sul tempo che passa, sugli errori del passato e sull’importanza di accogliere ogni esperienza come parte integrante del proprio cammino.La musica, per Eleven Joe, è più di una passione: è uno strumento essenziale per dare voce a emozioni complesse, per trovare ordine nel caos e per raccontare quella continua evoluzione che ogni essere umano affronta.In questa intervista, ci ha parlato delle origini di “Senza l’amore che dai”, del rapporto con i suoi ricordi e di come la sua musica continuerà a essere uno specchio sincero del suo percorso di crescita. Laprimapagina.it - Eleven Joe: “Senza l’amore che dai” è il nuovo singolo che racconta un percorso di crescita e consapevolezza Leggi su Laprimapagina.it Con ilche dai”,Joe ci accompagna all’interno di un viaggio intimo e personale, dove il cambiamento e la riconciliazione con il proprio vissuto diventano temi centrali. Attraverso una scrittura intensa e autentica, l’artista riflette sul tempo che passa, sugli errori del passato e sull’importanza di accogliere ogni esperienza come parte integrante del proprio cammino.La musica, perJoe, è più di una passione: è uno strumento essenziale per dare voce a emozioni complesse, per trovare ordine nel caos e perre quella continua evoluzione che ogni essere umano affronta.In questa intervista, ci ha parlato delle origini di “che dai”, del rapporto con i suoi ricordi e di come la sua musica continuerà a essere uno specchio sincero del suodi

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Se sei in una fase complicata, vivi gli attacchi come un’offesa. Sono stata senza pelle. L’amore? Cerco un uomo più grande, che non sia in competizione”: parla Belen Rodriguez - Uno stalker che l’ha perseguitata, l’amore tormentato, la depressione e il ritorno in televisione. Questi i temi principali affrontati da Belen Rodriguez in una lunga intervista concessa a Repubblica. Non sono stati mesi facili per la showgirl argentina che, come da lei spiegato, ha preferito rendere la propria vita più privata, cercando di lasciare alle spalle il gossip. Passi indietro rispetto ai riflettori, passi indietro che si sono dimostrati necessari per permettere a Belen di accantonare il brutto periodo, pur conscia di rischiare “anche di perdere popolarità”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Un libro di corsa: L’amore è un atto senza importanza - Un libro di corsa – L’amore è un atto senza importanza Lavinia Mannelli esordisce con L’amore è un atto senza importanza. Giulia e Guido sono una coppia e vorrebbero essere dei creativi. Lui insegna, ma il suo sogno è diventare un pittore di successo. Lei lavora all’Ikea, ma la sua ambizione è diventare una designer. Per festeggiare l’anniversario, Giulia gli regala una bambola del sesso, Tamara. 🔗tpi.it

Nostalgia Zhang, gli auguri di compleanno all’Inter: “Amore senza fine” - (Adnkronos) – L'Inter compie gli anni e Steven Zhang non dimentica il periodo felice vissuto a Milano. In occasione del 117 compleanno del club , l'ex presidente ha fatto gli auguri al mondo interista con una nostalgica storia su Instagram. "Endless love, auguri Inter" (tradotto, "amore senza fine") si legge accanto a una foto dei […] L'articolo Nostalgia Zhang, gli auguri di compleanno all’Inter: “Amore senza fine” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

MUSICA - Senza l'amore che dai, il nuovo singolo di Eleven Joe; Play list Puntata n. 12 di Domenica 23 Marzo 2025; Indie Music Like: Gazzelle, Nada e Savana Funk sul podio della classifica indie più longeva d’italia anno 22!; New Music Friday 21 marzo: singoli più attesi settimana 12/2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia