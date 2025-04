’Dal Silenzio’ | la spiritualità che nutre l’arte

’Dal Silenzio’ ed è un preziosa occasione di ascolto e di condivisione offerta alla città tra le mura sino a poco tempo fa invalicabili del Monastero della Visitazione che sorge fuori Porta Mazzini e del quale pochi conoscevano l’esistenza.Una possibilità unica di ammirarne l’architettura, sentire il profondo misticismo che nasconde, tra la chiesetta, il refettorio, la splendida cisterna e il grande giardino, dove si terranno gli appuntamenti. Si inizia il 14 maggio con Dente, si prosegue il 23 maggio con Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz e il 30 maggio con Cristina Donà. Ilrestodelcarlino.it - ’Dal Silenzio’: la spiritualità che nutre l’arte Leggi su Ilrestodelcarlino.it Quattro incontri, dal 14 maggio al 6 giugno, con quattro tra i più originali interpreti della nuova canzone d’autore in uno spazio unico, un luogo che è stato, sino al 2019, ambiente votato alla meditazione, all’introspezione, alla preghiera. E che adesso rinasce grazie al lavoro della Fondazione Sant’Orsola. Si chiamaed è un preziosa occasione di ascolto e di condivisione offerta alla città tra le mura sino a poco tempo fa invalicabili del Monastero della Visitazione che sorge fuori Porta Mazzini e del quale pochi conoscevano l’esistenza.Una possibilità unica di ammirarne l’architettura, sentire il profondo misticismo che nasconde, tra la chiesetta, il refettorio, la splendida cisterna e il grande giardino, dove si terranno gli appuntamenti. Si inizia il 14 maggio con Dente, si prosegue il 23 maggio con Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz e il 30 maggio con Cristina Donà.

