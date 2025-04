I volontari in missione a Roma | Un ultimo saluto emozionante

volontari della Protezione Civile dell’Emilia Romagna in servizio a supporto della popolazione in occasione del funerale di Papa Francesco, che si è svolto ieri a Roma. Tra questi anche le forlimpopolesi Barbara Casadei e Monica Borrione, e la forlivese Chiara Branno, che hanno risposto alla richiesta arrivata da Roma e si sono aggregate alla colonna mobile partita da Ravenna. Arrivate nella capitale giovedì scorso presso il campo base a Centocelle, sono poi rientrate questa notte. "Per due notti – raccontano – siamo state di servizio a regolare l’afflusso e il deflusso dei pellegrini in piazza San Pietro. Nel giorno dei funerali invece siamo state sin dalla mattina alle 6 in via della Conciliazione". Oltre a garantire che non vi fossero intoppi nei percorsi dei pellegrini, fornivano anche acqua e indicazioni, quando possibile. Ilrestodelcarlino.it - I volontari in missione a Roma: "Un ultimo saluto emozionante" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Erano in 40 idella Protezione Civile dell’Emiliagna in servizio a supporto della popolazione in occasione del funerale di Papa Francesco, che si è svolto ieri a. Tra questi anche le forlimpopolesi Barbara Casadei e Monica Borrione, e la forlivese Chiara Branno, che hanno risposto alla richiesta arrivata dae si sono aggregate alla colonna mobile partita da Ravenna. Arrivate nella capitale giovedì scorso presso il campo base a Centocelle, sono poi rientrate questa notte. "Per due notti – raccontano – siamo state di servizio a regolare l’afflusso e il deflusso dei pellegrini in piazza San Pietro. Nel giorno dei funerali invece siamo state sin dalla mattina alle 6 in via della Conciliazione". Oltre a garantire che non vi fossero intoppi nei percorsi dei pellegrini, fornivano anche acqua e indicazioni, quando possibile.

Ne parlano su altre fonti

I funerali di Antonello Fassari a Roma, martedì 8 aprile l’ultimo saluto all’attore romano - I funerali di Antonello Fassari, scomparso a 72 anni nella giornata di sabato 5 aprile, si terranno martedì 8 a Roma, nella Chiesa degli Artisti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Roma, incendio in appartamento a Labaro: fiamme all’ultimo piano di una palazzina - (Adnkronos) – Un incendio è divampato a Roma, oggi 10 febbraio, in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via Flaminia Nuova di fronte alla stazione di Labaro. Sul posto i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. La palazzina è stata evacuata e due persone sono state soccorse dal 118. Una è rimasta lievemente […] 🔗periodicodaily.com

Funerali di Eleonora Giorgi oggi a Roma. L’ultimo desiderio: “Suonate Pink Floyd e Procol Harum” - Roma, 5 marzo 2025 - È tutto pronto per l’ultimo saluto a Eleonora Giorgi, alle 16 di oggi verranno celebrati i funerali dell’attrice scomparsa lunedì per un tumore al pancreas. La famiglia ha voluto mantenere “strettamente privata” la camera ardente, mentre le esequie saranno aperte a tutti. Via Eleonora Giorgi? Nasce una petizione per dedicarle la strada del bacio di Borotalco È già iniziata la lunga fila di fan davanti alla Chiesa degli artisti in piazza del Popolo a Roma. 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

I volontari in missione a Roma: Un ultimo saluto emozionante; Al servizio dei fedeli. Giovani volontari in missione a Roma per i funerali del Papa; Al servizio dei fedeli. Giovani volontari in missione a Roma per i funerali del Papa; I volontari al funerale del Papa: a Roma nei giorni dell’addio a Francesco al lavoro anche tre operatori senesi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

I volontari in missione a Roma: "Un ultimo saluto emozionante" - Erano in 40 i volontari della Protezione Civile dell’Emilia Romagna in servizio a supporto della popolazione in occasione del funerale di Papa Francesco, che si è svolto ieri a Roma. Tra questi anche ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Al servizio dei fedeli. Giovani volontari in missione a Roma per i funerali del Papa - Misericordia, Croce Rossa, Ordine di Malta, Anpana e Croce Verde sono impegnate in queste ore con proprie squadre nella capitale. Presteranno servizio nella varie strutture allestite dalla Protezione ... 🔗msn.com

Al servizio dei fedeli. Croce Verde ai funerali con i suoi volontari - Hanno prestato assistenza alle persone presenti in piazza San Pietro. Marino: "Non era il mio primo maxi-evento, ma è stato speciale". 🔗msn.com