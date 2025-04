Entrano nel cantiere per rubare gli attrezzi | arrestati

Gli agenti della polizia di Stato di Rimini hanno arrestato tre uomini sorpresi a rubare all'interno di un cantiere edile in zona ospedale. Verso le 23 di venerdì, grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti, le Volanti sono intervenute prontamente sul posto. Gli agenti, una volta arrivati, hanno udito rumori provenienti da un container e, avvicinandosi, hanno sorpreso tre soggetti intenti a rovistare tra materiali e attrezzature. I tre hanno tentato invano la fuga, ma sono stati bloccati grazie al tempestivo intervento dei poliziotti.Dal sopralluogo è emerso che i ladri avevano forzato il lucchetto d'ingresso e stavano accumulando strumenti e materiali dal valore di diverse migliaia di euro, pronti per essere asportati.I tre uomini sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo che si è svolto ieri mattina davanti al giudice del tribunale di Rimini.

