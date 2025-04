Artico l' esercito italiano ha simulato una guerra tra i ghiacci

Wired.it - Artico, l'esercito italiano ha simulato una guerra tra i ghiacci Leggi su Wired.it In Val Pusteria le esercitazioni con droni e tecnologie cyber per studiare come prepararsi ad attacchi in uno scenario estremo

