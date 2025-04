Dalla rifondazione al miracolo Tresigallo ricorda Edmondo Rossoni

Dalla rifondazione all’agricoltor ferrarese passando per Edmondo Rossoni". È questo il nome del progetto nato dall’accordo tra il Comune di Tresignana e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Un’idea condivisa tra l’onorevole Alessandro Amorese della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e il sindaco di Tresignana Mirko Perelli, con unico comune denominatore Tresigallo, dove quest’anno ricadono tre anniversari: il 90° anniversario dall’effettivo inizio della rifondazione di Tresigallo, iniziata nel 1935, dopo le prime opere di urbanizzazione e l’inizio della realizzazione della Strada provinciale 15 a tutti nota come "Rossonia"; il 60° anniversario della morte di Edmondo Rossoni, tresigallese, giornalista, sindacalista, politico, ma soprattutto ideatore e realizzatore del "miracolo Tresigallo" – la Città Corporativa - la Città Ideale; il 250° anniversario della pubblicazione del trattato "L’Agricoltor Ferrarese" di don Domenico Chendi, nato a Formignana ma parroco a Tresigallo, che in una moderna opera ha tracciato le linee guida delle tradizioni agricole e le buone pratiche dei lavori dell’agricoltura. Ilrestodelcarlino.it - Dalla rifondazione al miracolo . Tresigallo ricorda Edmondo Rossoni Leggi su Ilrestodelcarlino.it all’agricoltor ferrarese passando per". È questo il nome del progetto nato dall’accordo tra il Comune di Tresignana e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Un’idea condivisa tra l’onorevole Alessandro Amorese della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e il sindaco di Tresignana Mirko Perelli, con unico comune denominatore, dove quest’anno ricadono tre anniversari: il 90° anniversario dall’effettivo inizio delladi, iniziata nel 1935, dopo le prime opere di urbanizzazione e l’inizio della realizzazione della Strada provinciale 15 a tutti nota come "a"; il 60° anniversario della morte di, tresigallese, giornalista, sindacalista, politico, ma soprattutto ideatore e realizzatore del "" – la Città Corporativa - la Città Ideale; il 250° anniversario della pubblicazione del trattato "L’Agricoltor Ferrarese" di don Domenico Chendi, nato a Formignana ma parroco a, che in una moderna opera ha tracciato le linee guida delle tradizioni agricole e le buone pratiche dei lavori dell’agricoltura.

Su questo argomento da altre fonti

Augello ricorda la Samp: "Speravo nel miracolo, ma retrocedemmo. Ranieri un fuoriclasse" - Tommaso Augello si è guadagnato la tanto agognata Serie A dopo una lunga gavetta nelle serie minori, grazie alla Sampdoria. Il terzino classe... 🔗calciomercato.com

Sepolti dalla neve, ma riescono a uscirne vivi: il miracolo della valanga di Airolo - Paura questa mattina sulle montagne di Airolo Pesciüm, dove una valanga ha travolto tre sciatori che si trovavano fuori pista nella zona del Sasso della Boggia. L’allarme è scattato poco dopo le 10.30, quando i tre uomini – un 28enne e un 29enne svizzeri domiciliati nel Canton Zurigo e un 27enne... 🔗quicomo.it

Torino ricorda l’eccidio del Martinetto - Il 5 aprile 1944 nel poligono di tiro del Martinetto vennero fucilati Giuseppe Perotti, Franco Balbis, Quinto Bevilacqua, Guido Biglieri, Paolo Braccini, Errico Giachino, Eusebio Giambone e Massimo Montano. Oggi la Città di Torino, unitamente alle Associazioni di volontariato del territorio, alle Associazioni combattentistiche d’arma ed alle massime autorità civili e militari ha ricordato questi […] The post Torino ricorda l’eccidio del Martinetto appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Cosa riportano altre fonti

Dalla rifondazione urbanistica a Rossoni e l'agricoltura: tre anniversari per un progetto. 🔗Se ne parla anche su altri siti