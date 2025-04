Steat tra nuovi mezzi assunzioni e futuro | I ricavi ci sono ora paghiamo i debiti vecchi

Steat, ha ottenuto dall’assemblea dei soci la conferma per il prossimo triennio, insieme con tutto il Cda, e il mandato di affrontare le principali sfide che attendono l’azienda partecipata di trasporto pubblico locale. Con Ceroni ci sono la vice presidente Frediana Biondi, Simona Cardinali, Maurizio Laurenzi, Roberto Caranfa che sostituisce Giovanni Balestrieri che ha fatto un passo indietro per questioni personali: "Mai avuto una frizione, lavoriamo davvero all’unisono", conferma Ceroni che spiega pure come la società sia sempre per l’84 per cento della Provincia di Fermo, per il 9,71 per cento del Comune e poi dei Comuni del territorio: "Purtroppo dallo Stato il fondo per il trasporto pubblico locale non cambia, noi restiamo con le Marche ultimi per i rimborsi pro capite. Ilrestodelcarlino.it - Steat tra nuovi mezzi, assunzioni e futuro: "I ricavi ci sono, ora paghiamo i debiti vecchi" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ha le idee chiare, il coraggio di portarle avanti e una squadra con cui lavora all’unanimità. Così Remigio Ceroni, da tre anni alla guida della, ha ottenuto dall’assemblea dei soci la conferma per il prossimo triennio, insieme con tutto il Cda, e il mandato di affrontare le principali sfide che attendono l’azienda partecipata di trasporto pubblico locale. Con Ceroni cila vice presidente Frediana Biondi, Simona Cardinali, Maurizio Laurenzi, Roberto Caranfa che sostituisce Giovanni Balestrieri che ha fatto un passo indietro per questioni personali: "Mai avuto una frizione, lavoriamo davvero all’uni", conferma Ceroni che spiega pure come la società sia sempre per l’84 per cento della Provincia di Fermo, per il 9,71 per cento del Comune e poi dei Comuni del territorio: "Purtroppo dallo Stato il fondo per il trasporto pubblico locale non cambia, noi restiamo con le Marche ultimi per i rimborsi pro capite.

Su altri siti se ne discute

Cassa Centrale Banca assunzioni: 600 nuovi posti di lavoro entro il 2027 - Cassa Centrale Banca ha annunciato un’importante campagna di assunzioni che porterà all’inserimento di 600 nuove risorse entro il 2027. Il nuovo Piano Strategico 2025-2027 punta a rafforzare l’organico del Gruppo, investendo sulle persone e sull’innovazione. La Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) ha diffuso la notizia, sottolineando l’impegno del Gruppo nel valorizzare il capitale umano, in […] The post Cassa Centrale Banca assunzioni: 600 nuovi posti di lavoro entro il 2027 first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Asl Frosinone: al via nuovi cantieri, assunzioni e rilancio dei Pronto Soccorso - Un totale di 25 procedure concorsuali per 198 figure professionali da reclutare, convenzioni con le più importanti Università della Regione Lazio, l’attivazione di nuovi 6 cantieri PNRR e un'accelerazione dei lavori del nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino. Sono... 🔗frosinonetoday.it

Tre mezzi di Ambiente nuovi e più sicuri in servizio a Città Sant'Angelo: a maggio apre l'Ecocentro intercomunale - Nel corso della prima settimana di aprile tutti e tre nuovi mezzi di Ambiente entreranno in servizio a Città Sant’Angelo mentre l’Ecocentro intercomunale di Piana Di Sacco sarà operativo da maggio. Ad annunciarlo sono l’amministrazione comunale e la società che si occupa della raccolta e gestione... 🔗ilpescara.it

Approfondimenti da altre fonti

Steat tra nuovi mezzi, assunzioni e futuro: I ricavi ci sono, ora paghiamo i debiti vecchi; Boom di assunzioni alla Steat: 20 nuovi autisti. Ceroni: Conti in ordine, investiamo in risorse umane e mezzi; Fermo, nuovi autisti alla Steat: «Ora diamo più spazio al trasporto pubblico»; La Steat si promuove e cambia sede: «Comprato un terreno a Girola, bilancio ok con 400mila euro di attivo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Steat tra nuovi mezzi, assunzioni e futuro: "I ricavi ci sono, ora paghiamo i debiti vecchi" - Remigio Ceroni, da tre anni alla guida dell’azienda trasporti, ha ottenuto dall’assemblea dei soci la conferma insieme con tutto il Cda "Quello che ha fatto la differenza lo scorso anno è stato il nol ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Assunzioni Busitalia: 50 nuovi posti di lavoro in arrivo. Colella: «Potenzieremo anche il servizio verso i Colli» - PADOVA - Il rinnovo del parco mezzi e l'introduzione dei biglietti digitali, il piano per le assunzioni e quello ... 2023-2024 sono stati introdotti 56 nuovi bus, nel 2025 ne sono previsti altri ... 🔗ilgazzettino.it