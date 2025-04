Tari alle stelle Russi è il Comune delle tasse

Tari, la tassa sui rifiuti. "Russi si può definire il Comune delle tasse, perché dopo avere aumentato nel dicembre scorso l’Imu, e l’addizionale Irpef, ora aumenta la Tari del 9,5%", scrive in una nota il consigliere comunale di centrodestra Sante Samorè. "Questo aumento va ad aggiungersi a quello dell’anno scorso che fu sempre del 9,5%. In pochissimo tempo la Tari è aumentata di quasi il 20%, a fronte di un tasso di inflazione prossimo al 2%. Un tale aumento trova una difficile giustificazione, anche perché pochi anni fa, con l’introduzione del sistema porta a porta , si doveva migliorare la raccolta rifiuti e anche risparmiare sui costi".Per il consigliere comunale Samorè "purtroppo il sistema presenta notevoli criticità, con sacchi di rifiuti abbandonati in ogni dove, e con bollette che riportano importi maggiori. Ilrestodelcarlino.it - "Tari alle stelle, Russi è il Comune delle tasse" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Opposizione all’attacco sulla, la tassa sui rifiuti. "si può definire il, perché dopo avere aumentato nel dicembre scorso l’Imu, e l’addizionale Irpef, ora aumenta ladel 9,5%", scrive in una nota il consigliere comunale di centrodestra Sante Samorè. "Questo aumento va ad aggiungersi a quello dell’anno scorso che fu sempre del 9,5%. In pochissimo tempo laè aumentata di quasi il 20%, a fronte di un tasso di inflazione prossimo al 2%. Un tale aumento trova una difficile giustificazione, anche perché pochi anni fa, con l’introduzione del sistema porta a porta , si doveva migliorare la raccolta rifiuti e anche risparmiare sui costi".Per il consigliere comunale Samorè "purtroppo il sistema presenta notevoli criticità, con sacchi di rifiuti abbandonati in ogni dove, e con bollette che riportano importi maggiori.

