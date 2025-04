Chi è il tapiro | l’animale “giardiniere delle foreste”

tapiro, uno degli animali più iconici e riconoscibili del pianeta, un erbivoro in grado di plasmare e modellare le foreste in cui vive come un vero giardiniere. Purtroppo però, tutte e quattro le specie oggi viventi sono considerate in pericolo di estinzione. Leggi su Fanpage.it Il 27 aprile si celebra la Giornata Mondiale del, uno degli animali più iconici e riconoscibili del pianeta, un erbivoro in grado di plasmare e modellare le foreste in cui vive come un vero giardiniere. Purtroppo però, tutte e quattro le specie oggi viventi sono considerate in pericolo di estinzione.

