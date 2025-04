Silvano 4 anni coi nazisti per salvare un bambino

anni dell’anniversario della Liberazione, il fanese Daniele Ferri, 74 anni, appassionato di storia locale e valente cronometrista, ricorda la storia del padre Silvano, marinaio nato a Fano il 17 aprile 1914 con abitazione nella zona del Porto in via Nazario Sauro, che da giovane fu deportato dai tedeschi nel campo di concentramento di Sachsenhousen, dove rimase quattro anni, riuscendo alla fine a tornare a casa. Con lui c’era anche un ’ragasin’, così lo chiamava, che gli era stato affidato dalla famiglia perché apprendesse il mestiere. Ed è per tenere fede alla sua promessa che Silvano, che avrebbe potuto scappare nel tragitto da Venezia a Berlino, decise di sacrificare il bene più prezioso, la sua libertà. Ilrestodelcarlino.it - Silvano, 4 anni coi nazisti per salvare un bambino Leggi su Ilrestodelcarlino.it FANO di Luigi Diotalevi e Benedetta Iacomucci In occasione della celebrazione degli 80dell’versario della Liberazione, il fanese Daniele Ferri, 74, appassionato di storia locale e valente cronometrista, ricorda la storia del padre, marinaio nato a Fano il 17 aprile 1914 con abitazione nella zona del Porto in via Nazario Sauro, che da giovane fu deportato dai tedeschi nel campo di concentramento di Sachsenhousen, dove rimase quattro, riuscendo alla fine a tornare a casa. Con lui c’era anche un ’ragasin’, così lo chiamava, che gli era stato affidato dalla famiglia perché apprendesse il mestiere. Ed è per tenere fede alla sua promessa che, che avrebbe potuto scappare nel tragitto da Venezia a Berlino, decise di sacrificare il bene più prezioso, la sua libertà.

Ne parlano su altre fonti

Ennesima tragedia della strada: Silvano, 67 anni, travolto e ucciso da un’auto. La conducente, 41enne, si ferma per prestare i soccorsi ma l’uomo è morto sul colpo. Il drammatico investimento a Marino, lungo via Appia Nuova - Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di mercoledì ai Castelli Romani, precisamente nel comune di Marino. La vittima, Silvano Sorbara, 67 anni, è stata investita mortalmente da una Dacia Duster condotta da una donna di 41 anni. L’investimento fatale sulla via Appia Nuova La tragedia si è consumata intorno alle 21:30 lungo la via Appia Nuova, all’altezza del civico 296. 🔗dayitalianews.com

Militare italiano internato dai nazisti dopo la fuga del Re, eredi risarciti dallo Stato dopo oltre 80 anni - Lo Stato Italiano, attraverso il Ministero dell'economia, risarcirà la famiglia del militare deportato dai nazisti con oltre 300mila euro. Il caso arriva dal Veneto dove, dopo anni di richieste e battaglie legale, il Tar ha dato ragione agli eredi dell'uomo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cina: broccato Li di 3.000 anni fa sotto i riflettori a Festival di Sanyuesan - Al Festival di Sanyuesan a Hainan, nel sud della Cina, gli abitanti del luogo hanno sfilato indossando il broccato Li. Questo patrimonio, inserito nell’elenco dell’UNESCO, intreccia le tradizioni di 3.000 anni fa dell’etnia Li con motivi vivaci. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063091/6063091/2025-04-04/cina-broccato-li-di-3-000-anni-fa-sotto-i-riflettori-a-festival-di-sanyuesan Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Ne parlano su altre fonti

Silvano, 4 anni coi nazisti per salvare un bambino; Villa: S. Siro cantava per me. Dopo un gol alla Juve scrissero: è come Riva; Viterbo-Auschwitz solo andata. Storia di una famiglia deportata tra coraggio e viltà; Viterbo ricorda i martiri della Shoah: “I ragazzi devono trarre insegnamento da un passato orribile”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia