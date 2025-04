Riaperta la funicolare di San Pellegrino | sarà attiva fino al 7 settembre

Riaperta venerdì 25 aprile la funicolare San Pellegrino-Vetta, situata nell’omonimo paese della Val Brembana.L’impianto è completamente automatizzato ed è comandato da un macchinista posizionato nella sala controllo della stazione di monte. Comprende 2 vetture della capienza ciascuna di 20 persone che coprono un tracciato di 710 metri. Il tempo di percorrenza, comprese le operazioni d’imbarco, è di circa 4 minuti.Gli orariLa funicolare sarà attiva fino al 7 settembre ed è aperta dalle 10 alle 20 con corse ogni 20 minuti che potranno subire variazioni in base all’affluenza dei viaggiatori.Dal 25 aprile al 29 giugno l’impianto effettuerà servizio solo il sabato, la domenica e i giorni festivi con l’aggiunta di venerdì 2 maggio. Dal 4 al 20 luglio l’apertura verrà estesa anche al venerdì. Bergamonews.it - Riaperta la funicolare di San Pellegrino: sarà attiva fino al 7 settembre Leggi su Bergamonews.it È statavenerdì 25 aprile laSan-Vetta, situata nell’omonimo paese della Val Brembana.L’impianto è completamente automatizzato ed è comandato da un macchinista posizionato nella sala controllo della stazione di monte. Comprende 2 vetture della capienza ciascuna di 20 persone che coprono un tracciato di 710 metri. Il tempo di percorrenza, comprese le operazioni d’imbarco, è di circa 4 minuti.Gli orariLaal 7ed è aperta dalle 10 alle 20 con corse ogni 20 minuti che potranno subire variazioni in base all’affluenza dei viaggiatori.Dal 25 aprile al 29 giugno l’impianto effettuerà servizio solo il sabato, la domenica e i giorni festivi con l’aggiunta di venerdì 2 maggio. Dal 4 al 20 luglio l’apertura verrà estesa anche al venerdì.

