Sma individuato un nuovo caso in Puglia grazie allo screening neonatale Atrofia muscolare spinale

nuovo caso di Sma è stato individuato nei giorni scorsi grazie allo screening neonatale.Lo screening neonatale obbligatorio permette di individuare in tempo l’Atrofia muscolare spinale e di metterla sotto controllo sin da subito evitando a bambini piccolissimi delle conseguenze molto gravi. Dal 2021, anno di entrata in vigore della legge regionale, è l’undicesimo caso scoperto in tempo su circa 89mila screening effettuati. L'articolo Sma, individuato un nuovo caso in Puglia grazie allo screening neonatale <small class="subtitle">Atrofia muscolare spinale</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Sma, individuato un nuovo caso in Puglia grazie allo screening neonatale Atrofia muscolare spinale Leggi su Noinotizie.it Lo ha reso noto l’assessore regionale Fabiano Amati che promosse la legge della Regione. Undi Sma è statonei giorni scorsi.Loobbligatorio permette di individuare in tempo l’e di metterla sotto controllo sin da subito evitando a bambini piccolissimi delle conseguenze molto gravi. Dal 2021, anno di entrata in vigore della legge regionale, è l’undicesimoscoperto in tempo su circa 89milaeffettuati. L'articolo Sma,unin proviene da Noi Notizie..

Su altri siti se ne discute

Caso Mollicone, nuovo processo per la famiglia Mottola - La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura generale della Corte d’Appello di Roma, annullando le assoluzioni pronunciate nei confronti di Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, della moglie Anna Maria e del figlio Marco, accusati dell’omicidio di Serena Mollicone. Dopo 24 anni dal tragico evento, il caso torna in aula con un nuovo processo di secondo grado. 🔗laspunta.it

Chiara Poggi, colpo di scena caso di Garlasco dopo 18 anni: c’è un nuovo indagato per omicidio - Diciotto anni dopo il brutale omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella sua casa di Garlasco (Pavia), il caso torna sotto i riflettori con un colpo di scena inaspettato. Secondo quanto riportato dal Tg1, un nuovo avviso di garanzia è stato notificato ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Sempio era già stato coinvolto nelle indagini anni fa, ma le accuse nei suoi confronti erano state archiviate. 🔗caffeinamagazine.it

Il caso del nuovo Museo Paludi di Celano (L’Aquila), chiuso durante il Covid e mai più riaperto - A Celano, nell’aquilano, c’è il Musè, il nuovo Museo Paludi-centro di restauro. Un museo della Preistoria, chiuso, insieme alla quasi totalità dei Luoghi della cultura mondiali, a causa della pandemia da Covid-19, nel 2020. E mai più riaperto. Nonostante la sua riconosciuta rilevanza, sia per quel che riguarda l’architettura della struttura che per i materiali esposti. I “lavori di manutenzione” ai quali accenna il portale del ministero della Cultura (Mic) non ci sono, ancora. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sma, individuato un nuovo caso in Puglia grazie allo screening neonatale; Screening neonatale obbligatorio per la Sma in Puglia: diagnosticato undicesimo caso, somministrata terapia a pochi giorni dalla nascita; SANITA' Screening neonatale obbligatorio in Puglia: diagnosticato l’11° caso di SMA; Screening neonatale obbligatorio per la Sma in Puglia: diagnosticato undicesimo caso, somministrata terapia a pochi giorni dalla nascita. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Screening neonatale obbligatorio per la Sma in Puglia: diagnosticato undicesimo caso, somministrata terapia a pochi giorni dalla nascita - Grazie al test, nella nostra regione previsto dal 2021 per tutti i nuovi nati, è stato possibile individuare la malattia in un neonato, per il quale sono state già avviate le cure. L'assessore regiona ... 🔗baritoday.it

SANITA' Screening neonatale obbligatorio in Puglia: diagnosticato l’11° caso di SMA - BARI – L’undicesimo caso di Atrofia Muscolare Spinale (SMA) è stato diagnosticato in Puglia grazie allo screening neonatale o ... 🔗statoquotidiano.it

Sma in Puglia: 11 casi scoperti con lo screening neonatale, come stanno i bambini - Gli undici casi Sma scovati con uno screening neonatale in Puglia, grazie alla legge promossa dall'attuale assessore al Bilancio, Fabiano Amati ... 🔗foggiatoday.it