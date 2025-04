Indagine in colossi e Pmi Per un dipendente su 10 mansioni già sostituite Il 73% vuole formazione

mansioni umane, con un impatto maggiore nelle grandi imprese, dove il dato sale al 13,3%. Il 73,1% ritiene necessaria una formazione sull’intelligenza artificiale, con una domanda più forte fra i dipendenti sotto i 50 anni che "mostrano maggiore consapevolezza della necessità di aggiornarsi". Si temono, in futuro, "tagli e riduzione del personale" ma anche la "cancellazione del rapporto umano sul luogo di lavoro, l’omologazione e la perdita di un confronto". Nel day by day in stabilimenti e uffici, però, c’è anche una consapevolezza delle opportunità che apre la tecnologia: "Maggiore efficienza e riduzione degli errori, riduzione dei tempi di lavoro, possibilità di dedicarsi a mansioni con più valore aggiunto". Ilgiorno.it - Indagine in colossi e Pmi. Per un dipendente su 10 mansioni già sostituite. Il 73% vuole formazione Leggi su Ilgiorno.it Più di un lavoratore su dieci, il 10,6%, ha già visto l’intelligenza artificiale sostituireumane, con un impatto maggiore nelle grandi imprese, dove il dato sale al 13,3%. Il 73,1% ritiene necessaria unasull’intelligenza artificiale, con una domanda più forte fra i dipendenti sotto i 50 anni che "mostrano maggiore consapevolezza della necessità di aggiornarsi". Si temono, in futuro, "tagli e riduzione del personale" ma anche la "cancellazione del rapporto umano sul luogo di lavoro, l’omologazione e la perdita di un confronto". Nel day by day in stabilimenti e uffici, però, c’è anche una consapevolezza delle opportunità che apre la tecnologia: "Maggiore efficienza e riduzione degli errori, riduzione dei tempi di lavoro, possibilità di dedicarsi acon più valore aggiunto".

Ne parlano su altre fonti

Indagine Excelsior: le Pmi salernitane stimano oltre 7.710 assunzioni a febbraio, +18,2% rispetto a 12 mesi fa - In provincia di Salerno, il mercato del lavoro continua a espandersi: nel mese di febbraio 2025 sono previste 7.710 nuove assunzioni, mentre nel trimestre febbraio-aprile il numero sale a 30.350. E’ quanto emerde dall Indagine Excelsior-Unioncamere di febbraio (studio che si occupa di far luce sulla situazione lavorativa e economica). L’incremento rispetto al 2024 è significativo: +18,2% su base mensile e +28,4% nel trimestre. 🔗ildenaro.it

Dipendente dell’ex Ilva deceduto, l’Italia condannata per l’indagine flop - G.L. lavorava nell’acciaieria Ilva di Taranto. Dal 1980 al 2004 ha respirato amianto, benzene, idrocarburi e diossine, secondo quanto accertato da un perito medico. Nel 2010 è morto per un tumore polmonare. Sua moglie e suo figlio hanno denunciato per omicidio colposo, chiedendo che si facesse luce sull’origine professionale della malattia. Quattordici anni dopo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia: l’indagine sulla sua morte non è stata efficace. 🔗lanotiziagiornale.it

Dipendente costretta dalla titolare a infilarsi nel cassone dei rifiuti, finisce al pronto soccorso. Scatta l'indagine per stalking - BORGORICCO (PADOVA) - La titolare di una grande azienda del territorio avrebbe costretto una dipendente a calarsi nel cassone dedicato ai rifiuti della carta per recuperare alcuni appunti. E... 🔗ilgazzettino.it

Su questo argomento da altre fonti

Indagine in colossi e Pmi. Per un dipendente su 10 mansioni già sostituite. Il 73% vuole formazione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Indagine in colossi e Pmi. Per un dipendente su 10 mansioni già sostituite. Il 73% vuole formazione - Timori ma anche opportunità, fanno più paura gli effetti della transizione green. Esperimento Saipem: smart camera e IA per ridurre gli incidenti nei cantieri. 🔗ilgiorno.it

Plagio e concorrenza sleale: Pmi contro i colossi del web - Abuso di posizione dominante, concorrenza sleale. Start up contro colossi della Silicon Valley. Cresce in Italia il fenomeno del piccolo Davide che comincia a ribellarsi al gigante Golia. 🔗ilsole24ore.com

Pmi: 1 dipendente su 2 non riconosce phishing sul lavoro (Asus Business) - Quasi 50% Pmi sotto attacco informatico in ultimi tre anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - La cyber security e' un tema molto rilevante per le Piccole e medie imprese italiane ... 🔗borsaitaliana.it