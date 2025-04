Audi A6 Avant Linea mozzafiato e l’ibrido Diesel

Audi nel segno della ’flessibilità’. La parola-slogan, coniata per la Design Week di Milano, si attaglia perfettamente al nuovo credo dei Quattro Anelli. E così ecco apparire dAvanti a noi Audi A6 Avant e Audi A6 e-tron pura elettrica. La sesta generazione della lussuosa wagon, che ha venduto in Italia 178 mila unità, oggi si sdoppia proponendo una versione termica e una a zero emissioni nata sulla piattaforma specializzata PPE.È un approccio solido e concreto a questa era di transizione tecnologica, dove i dubbi superano le certezze e il cliente deve essere libero di scegliere.Come molte ammiraglie del suo calibro, A6 si allunga fino a sfiorare i 5 metri (4,99), assume una Linea più filante e sportiva con un coefficiente aerodinamico che arriva a 0, 25 (0,24 nella versione elettrica). Quotidiano.net - Audi A6 Avant. Linea mozzafiato e l’ibrido Diesel Leggi su Quotidiano.net di Giuseppe TassiDuenel segno della ’flessibilità’. La parola-slogan, coniata per la Design Week di Milano, si attaglia perfettamente al nuovo credo dei Quattro Anelli. E così ecco apparire di a noiA6A6 e-tron pura elettrica. La sesta generazione della lussuosa wagon, che ha venduto in Italia 178 mila unità, oggi si sdoppia proponendo una versione termica e una a zero emissioni nata sulla piattaforma specializzata PPE.È un approccio solido e concreto a questa era di transizione tecnologica, dove i dubbi superano le certezze e il cliente deve essere libero di scegliere.Come molte ammiraglie del suo calibro, A6 si allunga fino a sfiorare i 5 metri (4,99), assume unapiù filante e sportiva con un coefficiente aerodinamico che arriva a 0, 25 (0,24 nella versione elettrica).

Approfondimenti da altre fonti

Audi A6 Avant, l’evoluzione della specie. Digitalizzazione e comfort di guida al top – FOTO - Audi ha tolto i veli alla nuova generazione di A6 Avant, un grande classico fra le station wagon di lusso di grandi dimensioni. Una giardinetta talmente importante per la casa dei Quattro Anelli da essere presentata addirittura prima della versione berlina, la “non Avant”. Le dimensioni sono da ammiraglia: 4,99 metri di lunghezza, garanzia di un’ottima spaziosità interna e di una generosa capacità di carico, che arriva addirittura a 1. 🔗ilfattoquotidiano.it

Audi A6 Avant, debutto mondiale al Fuorisalone di Milano tra design e tecnologia - In occasione del FuoriSalone 2025, uno degli eventi più glamour del panorama milanese, Audi svelerà in anteprima mondiale al pubblico la nuova A6 Avant. La vettura, sarà esposta alla House of Progress all’interno di Portrait Milano. Accanto alla versione 100% elettrica A6 Avant e-tron, già sul mercato, la Casa dei quattro anelli illustrerà la sua “flexability”: l’interpretazione della flessibilità tecnologica che unisce piattaforme termiche ed elettriche nel fine di avvicinare i due mondi in questo momento di transizione. 🔗ilfattoquotidiano.it

Audi A6 Avant 2025: elegante, innovativa e potente - Aerodinamicamente, la versione endotermica raggiunge un CX di 0,25, mentre la e-tron spinge ancora oltre con un eccellente 0,24, grazie a dettagli come il sottoscocca carenato e gli specchietti virtuali 🔗ilgiornale.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Audi A6 Avant, il primo approccio con il nuovo modello; Audi A6 Avant: Enorme, comoda e diesel; Audi A6 Avant (2025), la nuova wagon ibrida vista dal vivo; Ecco quanto costa la nuova Audi A6 Avant. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Audi A6 Avant: L’A prima prova - La sesta generazione della A6 Avant cresce ancora nelle dimensioni e nei contenuti. Ma anche nel prezzo, perché l’entry level si sposta in alto di quasi 7 mila euro ... 🔗lautomobile.aci.it

Nuova Audi A6 Avant: mild hybrid o elettrica? Ecco come va - Da noi l’Audi A6 è soprattutto Avant. La wagon dei quattro anelli in Italia è un’icona forse come in nessun altro Paese. Tanto che l’80% delle 178mila A6 vendute nelle precedenti cinque generazioni er ... 🔗gazzettadiparma.it

Audi A6 Avant, la wagon Diesel da viaggio - È tornata finalmente l’ Audi A6! Dopo una serie di incertezze linguistiche che avevano portato i tedeschi a mettere in discussione la terminologia delle proprie vetture, Audi ha fatto marcia indietro ... 🔗auto.it