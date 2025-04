L’addio a Francesco Il cordoglio da parte dei musulmani

Francesco, il cordoglio arriva anche dal mondo musulmano. "Un’eminente figura religiosa che ha consacrato la sua vita al servizio degli ideali supremi di tutta l’umanità": così definiscono il Santo Padre, del quale ieri a Roma sono state celebrate le esequie, gli esponenti dello Spazio marocchino-italiano per la solidarietà, associazione attiva nel Sud Milano. Il sodalizio ricorda il viaggio apostolico che papa Bergoglio compì in Marocco nel 2019 e la condivisione, da parte del Pontefice e del re del Marocco Mohammed VI, dell’appello di Al-Quds, che sancisce l’importanza di Gerusalemme, Città Santa, per le tre le religioni monoteiste (ebraismo, cristianesimo e Islam). Intanto, nel Sud Milano, durante le celebrazioni del 25 aprile a cura dell’Anpi e delle amministrazioni locali, papa Francesco è stato ricordato a più riprese per il suo impegno a favore della pace e contro ogni guerra. Ilgiorno.it - L’addio a Francesco. Il cordoglio da parte dei musulmani Leggi su Ilgiorno.it In occasione della morte e dei funerali di papa, ilarriva anche dal mondo musulmano. "Un’eminente figura religiosa che ha consacrato la sua vita al servizio degli ideali supremi di tutta l’umanità": così definiscono il Santo Padre, del quale ieri a Roma sono state celebrate le esequie, gli esponenti dello Spazio marocchino-italiano per la solidarietà, associazione attiva nel Sud Milano. Il sodalizio ricorda il viaggio apostolico che papa Bergoglio compì in Marocco nel 2019 e la condivisione, dadel Pontefice e del re del Marocco Mohammed VI, dell’appello di Al-Quds, che sancisce l’importanza di Gerusalemme, Città Santa, per le tre le religioni monoteiste (ebraismo, cristianesimo e Islam). Intanto, nel Sud Milano, durante le celebrazioni del 25 aprile a cura dell’Anpi e delle amministrazioni locali, papaè stato ricordato a più riprese per il suo impegno a favore della pace e contro ogni guerra.

