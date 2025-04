Il calendario scolastico L’idea ’spring break’ divide genitori e ragazzi

’spring break’ anche in Emilia-Romagna, ovvero una pausa primaverile sul modello di altri Paesi europei, accorciando in cambio le vacanze estive. È questa la proposta dell’assessora regionale Isabella Conti, ancora in fase di discussione. La stessa Conti ha sottolineato che non si tratta di un provvedimento imminente, ma di un’ipotesi da valutare insieme a sindacati, famiglie e studenti. Intanto, a pochi giorni dal rientro dalle vacanze di Pasqua, abbiamo accolto opinioni tra studenti delle scuole superiori e genitori di bambini delle elementari.Tra i più giovani, le posizioni risultano piuttosto divise. C’è chi difende il lungo stop estivo come Anna Rosa Resta: "Sono contraria, non vorrei venire a scuola fino a giugno o iniziare prima a settembre. Preferisco arrivare direttamente da Natale a Pasqua senza interruzioni e mantenere l’estate com’è". Ilrestodelcarlino.it - Il calendario scolastico. L’idea ’spring break’ divide genitori e ragazzi Leggi su Ilrestodelcarlino.it Introdurre loanche in Emilia-Romagna, ovvero una pausa primaverile sul modello di altri Paesi europei, accorciando in cambio le vacanze estive. È questa la proposta dell’assessora regionale Isabella Conti, ancora in fase di discussione. La stessa Conti ha sottolineato che non si tratta di un provvedimento imminente, ma di un’ipotesi da valutare insieme a sindacati, famiglie e studenti. Intanto, a pochi giorni dal rientro dalle vacanze di Pasqua, abbiamo accolto opinioni tra studenti delle scuole superiori edi bambini delle elementari.Tra i più giovani, le posizioni risultano piuttosto divise. C’è chi difende il lungo stop estivo come Anna Rosa Resta: "Sono contraria, non vorrei venire a scuola fino a giugno o iniziare prima a settembre. Preferisco arrivare direttamente da Natale a Pasqua senza interruzioni e mantenere l’estate com’è".

