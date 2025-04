Un patentino per cani in tre lezioni con il Comune

patentino per cani conseguibile attraverso la partecipazione a un corso articolato in tre serate.Si tratta della nuova opportunità in arrivo a Seregno nei mesi di maggio e giugno.L’iniziativa, aperta a tutti, è promossa da ATS Brianza dal servizio di medicina veterinaria in collaborazione con Enpa Monza e il Comune di Seregno.Il corso avrà sede nella Sala Civica Monsignor Gandini di Seregno in via XXIV Maggio e si terrà nei giorni martedì 27 maggio, martedì 3 giugno e lunedì 9 giugno dalle 20.00 alle 23.30.A guidare le serate vi saranno esperti del settore che tratteranno diverse tematiche importanti riguardo la corretta gestione dei cani.Tra queste vi sono: etologia e sviluppo comportamentale nelle diverse fasi della vita del cane, i suoi bisogni fondamentali, la comunicazione canina, gli obblighi di legge per i proprietari, la prevenzione dell’aggressività, le figure di riferimento in caso di problemi comportamentali. Ilgiorno.it - Un patentino per cani in tre lezioni con il Comune Leggi su Ilgiorno.it Unperconseguibile attraverso la partecipazione a un corso articolato in tre serate.Si tratta della nuova opportunità in arrivo a Seregno nei mesi di maggio e giugno.L’iniziativa, aperta a tutti, è promossa da ATS Brianza dal servizio di medicina veterinaria in collaborazione con Enpa Monza e ildi Seregno.Il corso avrà sede nella Sala Civica Monsignor Gandini di Seregno in via XXIV Maggio e si terrà nei giorni martedì 27 maggio, martedì 3 giugno e lunedì 9 giugno dalle 20.00 alle 23.30.A guidare le serate vi saranno esperti del settore che tratteranno diverse tematiche importanti riguardo la corretta gestione dei.Tra queste vi sono: etologia e sviluppo comportamentale nelle diverse fasi della vita del cane, i suoi bisogni fondamentali, la comunicazionena, gli obblighi di legge per i proprietari, la prevenzione dell’aggressività, le figure di riferimento in caso di problemi comportamentali.

Su questo argomento da altre fonti

Matilde Gioli: «Gli animali mi fanno sentire protetta. Ho due cavalli, tre gatti, due cani (e nessun fidanzato). Il ghosting è scorretto, meglio dire "scusa, ma non stiamo più insieme”» - L'attrice, ora al cinema con Fatti vedere, racconta l'importanza della terapia, l'amicizia con Asia Argento, le passeggiate a cavallo e l'amicizia con gli ex che non funziona mai 🔗vanityfair.it

Tre lezioni dalla marcia indietro di Trump sui dazi - Dopo una settimana di tensioni e instabilità dei mercati globali, il presidente statunitense ha mostrato tutti i limiti di una leadership basata sui giochi di forza, che il mondo comincia a osservare con crescente diffidenza. Leggi 🔗internazionale.it

Dalla sofferenza a una nuova vita: tre cani di taglia piccola cercano casa a Como - Questi tre cani, tutti di taglia piccola, hanno bisogno di voi. Tre storie di sofferenza, ma anche di speranza e amore, che meritano di trovare una famiglia che li accolga con tutto il cuore. Vi raccontiamo le loro vicende, sperando di potergli dare una opportunità di riscatto. Tutti e tre ora si... 🔗quicomo.it

Su questo argomento da altre fonti

Un patentino per cani in tre lezioni con il Comune; Un nuovo corso di formazione per ottenere il patentino per cani; A Seregno, corso per Patentino Cani; Corso patentino cani 2025. 🔗Cosa riportano altre fonti

Patentino per proprietari di cani: al via le iscrizioni ai corsi a Verona - Sono aperte le iscrizioni per i corsi 2025 per l’acquisizione del patentino per proprietari di cani, promossi dal Comune di Verona ... 🔗veronaoggi.it

Un nuovo corso di formazione per ottenere il patentino per cani - Una nuova importante opportunità formativa arriva a Seregno nei mesi di maggio e giugno: un corso articolato in tre serate per ottenere il Patentino per cani. Un nuovo corso di formazione per ottenere ... 🔗primamonza.it

Trenta patentini per la ’guida sicura’ dei cani - Concluso con successo il primo corso organizzato dal Comune per i padroni degli amici a quattro zampe. Lezioni con gli esperti ... 🔗msn.com