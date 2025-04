Festival Pianistico debutto con Aimard e la Slovenian Philharmonic

Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo: l’inaugurazione, doppia, è in programma lunedì 28 aprile al Teatro Grande di Brescia e martedì 29 al Teatro Donizetti di Bergamo.Il programma delle due serate riflette a pieno il tema Noches de España, protagonista per la prima volta di un’edizione del Festival e prima tappa di un viaggio triennale lungo il continente europeo.L’inaugurazione del Festival vede il debutto sul palcoscenico della Slovenian Philharmonic diretta da Kakhi Solomnishvili, affiancata come solista dal pianista francese Pierre-Laurent Aimard. Nella prima parte del concerto la Rapsodia spagnola e il Concerto in re per la mano sinistra di Ravel, seguite dal Capriccio spagnolo di Rimsky-Korsakov e infine dall’iconico Bolero di Ravel. Bergamonews.it - Festival Pianistico, debutto con Aimard e la Slovenian Philharmonic Leggi su Bergamonews.it Bergamo. Taglio del nastro per la 62ª edizione delInternazionale di Brescia e Bergamo: l’inaugurazione, doppia, è in programma lunedì 28 aprile al Teatro Grande di Brescia e martedì 29 al Teatro Donizetti di Bergamo.Il programma delle due serate riflette a pieno il tema Noches de España, protagonista per la prima volta di un’edizione dele prima tappa di un viaggio triennale lungo il continente europeo.L’inaugurazione delvede ilsul palcoscenico delladiretta da Kakhi Solomnishvili, affiancata come solista dal pianista francese Pierre-Laurent. Nella prima parte del concerto la Rapsodia spagnola e il Concerto in re per la mano sinistra di Ravel, seguite dal Capriccio spagnolo di Rimsky-Korsakov e infine dall’iconico Bolero di Ravel.

