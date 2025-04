Trattore da 150mila euro rubato in cascina Ritrovato in un bosco

Un agricoltore del paese la mattina del 25 aprile si è recato in caserma per denunciare il furto di un Trattore, valore 150mila euro. Il proprietario ha raccontato di aver lasciato il suo mezzo chiuso in una rimessa la sera prima e che la mattina non c'era più. I ladri, chissà come, erano riusciti a metterlo in moto e se ne erano andati. I militari hanno cominciato a cercare, ricordandosi che la scorsa estate alcuni mezzi rubati erano stati trovati nella boscaglia nei pressi dell'Adda, in territorio di Spino d'Adda. E infatti, dopo una breve ricerca, ecco comparire il Trattore, abbandonato tra la vegetazione probabilmente in attesa di essere recuperato e poi portato all'estero per essere venduto sul mercato nero. I carabinieri hanno recuperato il mezzo e lo hanno restituito al proprietario.

