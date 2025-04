Ilrestodelcarlino.it - Anche Ron scende nell’Arena. Parata di stelle nel cartellone

Dopo Piovani e Gualazzi,Ron. Vera e propria pioggia diin arrivo nelestivo musicalefresca di rinnovo. Se poche settimane fa erano infatti stati annunciati da Erf i concerti del premio Oscar Nicola Piovani e di Raphael Gualazzi, nelle ultime ore è giunta l’ufficializzazione di un terzo nome che andrà a riempire un’altra casella del mosaico del programma estivo dell’Arena che va man mano riempiendosi. Si tratta di Ron, cantautore pavese ma con fortissimi legami con Bolognae soprattutto per l’amicizia con Lucio Dalla, al quale regalò ‘Attenti al lupo’, hit da oltre un milione e mezzo di copie. Ron sarà all’Arena il 17 luglio alle 21.30 come data dell’Entroterre Festival, main partner del comune di Castel San Pietro come Erf lo sarà per le date già fissate di Piovani (27 agosto) e Gualazzi (16 luglio).