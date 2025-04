L’accoltellamento mortale Convalidati i quattro arresti dopo gli interrogatori

dopo gli interrogatori di garanzia, che si sono svolti ieri, il gip ha convalidato l'arresto dei quattro giovani fermati dai carabinieri mercoledì scorso con l'accusa di aver aggredito e ucciso un ventunenne ad Abbiategrasso. A tutti è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere: sono tre fratelli di 27, 20 e 18 anni e un loro amico ventisettenne, residenti nel complesso di condomini di edilizia popolare in via Fusé, dove la vittima, Mohamed Elsayed Elsharkawy, di origine egiziana, è stata colpita con una coltellata al petto. L'aggressione mortale era avvenuta nella notte della vigilia di Pasqua. All'origine di tutto ci sarebbe una disputa legata a una partita di droga mai consegnata.Le indagini dei carabinieri di Abbiategrasso e del Nucleo Investigativo di Milano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia, sono state condotte sia attraverso l'ascolto di numerosi testimoni che mediante l'analisi di diverse immagini degli impianti di videosorveglianza privata e pubblica, grazie alle quali è stato possibile circoscrivere l'ipotesi accusatoria di omicidio volontario nei confronti dei quattro.

