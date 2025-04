Con il Carlino martedì c’è Vanity Fair Nel nuovo numero riflettori su Pilar Fogliati

Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 29 aprile con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori su Pilar Fogliati. La rivelazione del cinema italiano, reduce dal successo di FolleMente e dopo il debutto da regista e autrice con Romantiche – con cui ha vinto un Nastro d’Argento – parla di donne e delle sue radici e afferma: "Siamo il risultato di ciò che le nostre madri hanno imparato o subìto dalle nostre nonne. È per loro che oggi faccio l’attrice, non sono sposata, non ho figli, non so se vorrò averli". Sulle nuove generazioni: "In molte cose sono migliori di noi. Non ragionano più in termini di giusto o sbagliato: tutto è accettabile, se serve a esprimere la propria libertà. Ilrestodelcarlino.it - Con il Carlino martedì c’è Vanity Fair. Nel nuovo numero riflettori su Pilar Fogliati Leggi su Ilrestodelcarlino.it Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale, che i nostri lettori riceveranno in omaggio29 aprile con l’acquisto del quotidiano. Nelsu. La rivelazione del cinema italiano, reduce dal successo di FolleMente e dopo il debutto da regista e autrice con Romantiche – con cui ha vinto un Nastro d’Argento – parla di donne e delle sue radici e afferma: "Siamo il risultato di ciò che le nostre madri hanno imparato o subìto dalle nostre nonne. È per loro che oggi faccio l’attrice, non sono sposata, non ho figli, non so se vorrò averli". Sulle nuove generazioni: "In molte cose sono migliori di noi. Non ragionano più in termini di giusto o sbagliato: tutto è accettabile, se serve a esprimere la propria libertà.

Il Carlino e Vanity Fair insieme a solo 1,80 euro - Un'opportunità unica per conoscere i grandi fatti internazionali e i protagonisti della cronaca nazionale e delle nostre città, ma anche per capire come sta cambiando il nostro modo di vivere, l'evoluzione del costume e i grandi personaggi di moda, attualità e spettacolo. E' il senso dell'importante progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair. Così martedì sarà possibile acquistare in edicola Il Resto del Carlino e Vanity Fair insieme a solo 1,80 euro, ovvero al consueto prezzo del quotidiano.

