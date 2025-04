A lezione di corretta raccolta differenziata

raccolta differenziata. Lo promuove il Laboratorio di quartiere Mazzafame, presieduto da Nino Tola. Sarà lunedì 5 maggio, dalle 17 alle 19, alla Casa del volontariato di via dei Salici 32. Interverrà il responsabile dell’unità operativa di Aemme Linea Ambiente Carlo Boschetto. Da tempo il presidente Tola sta conducendo una battaglia per arginare il degrado di sacchi dell’immondizia confezionati senza criterio, esposti nei giorni sbagliati, non rispettosi di una corretta separazione di carta, plastica, vetro e organico. Spendendosi in prima persona anche qualche giorno fa, mettendo nelle cassette della posta l’invito a partecipare al pomeriggio. "Ti invitiamo a unirti a noi nella raccolta differenziata dei rifiuti, per rendere il nostro quartiere più bello e pulito - scrive nella nota rivolta ai residenti -. Ilgiorno.it - A lezione di corretta raccolta differenziata Leggi su Ilgiorno.it Un pomeriggio per fare il punto sull’importanza della. Lo promuove il Laboratorio di quartiere Mazzafame, presieduto da Nino Tola. Sarà lunedì 5 maggio, dalle 17 alle 19, alla Casa del volontariato di via dei Salici 32. Interverrà il responsabile dell’unità operativa di Aemme Linea Ambiente Carlo Boschetto. Da tempo il presidente Tola sta conducendo una battaglia per arginare il degrado di sacchi dell’immondizia confezionati senza criterio, esposti nei giorni sbagliati, non rispettosi di unaseparazione di carta, plastica, vetro e organico. Spendendosi in prima persona anche qualche giorno fa, mettendo nelle cassette della posta l’invito a partecipare al pomeriggio. "Ti invitiamo a unirti a noi nelladei rifiuti, per rendere il nostro quartiere più bello e pulito - scrive nella nota rivolta ai residenti -.

Approfondimenti da altre fonti

Avviata la raccolta differenziata su strada: in funzione i nuovi cestini smart - Bergamo. Sono da oggi in funzione in città 150 nuovi cestini smart auto-compattanti da 120 litri per la raccolta differenziata di plastica, carta e rifiuti indifferenziati. Distribuiti in 50 postazioni da tre unità, questi innovativi raccoglitori sono stati posizionati in punti strategici della città a elevata affluenza pedonale e turistica, tra cui il centro storico, le aree monumentali, i principali poli commerciali e i parchi cittadini, sostituendo in parte i vecchi cestini “Catone” da 80 litri. 🔗bergamonews.it

Raccolta differenziata, trovato l’accordo sull’ordinanza impugnata - Tarantini Time QuotidianoPuò dirsi definitivamente risolto il contenzioso relativo all’impugnazione dell’Ordinanza n. 72 del 17/10/2024 in merito alle modalità di svolgimento della raccolta differenziata. L’azione giudiziaria, promossa dall’Avv. Armando Amendolito (in proprio ma anche quale Responsabile territoriale di ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili), dall’Avv. 🔗tarantinitime.it

Cosmari e balneari. Raccolta differenziata al centro dell’incontro - Si è tenuto nella sala consiliare di Palazzo Volpini un incontro tra i rappresentanti del Cosmari, l’associazione balneari di Porto Recanati e l’amministrazione comunale del sindaco Andrea Michelini. Al centro del confronto, è stata messa sul piatto la volontà condivisa di dare il via a un progetto volto a potenziare e massimizzare la raccolta differenziata, con un’attenzione particolare agli stabilimenti balneari, protagonisti durante la stagione estiva. 🔗ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sostenibilità, operativo l'Ecosportello Ambientale di corso Torino; A lezione di raccolta differenziata; Cambia la raccolta differenziata a Torino. Le novità per 11.500 utenti; Raccolta differenziata in centro storico al via fra un mese, i bidoni saranno distribuiti anche in corso Tukory. 🔗Ne parlano su altre fonti

A lezione di corretta raccolta differenziata - Un pomeriggio per fare il punto sull’importanza della raccolta differenziata. Lo promuove il Laboratorio di quartiere Mazzafame, presieduto da ... 🔗ilgiorno.it

Tutela dell’ambiente e raccolta differenziata, la lezione dei volontari del servizio civile - Ragazzi di qualche anno più grandi, che insegnano ad altri ragazzi l’importanza di tutelare l’ambiente e di svolgere correttamente la raccolta differenziata, perché, come hanno detto durante la partic ... 🔗informazione.it

Smaltimento corretto dei rifiuti. Le regole e il calendario della raccolta differenziata - Arconate, il 5 maggio in Municipio sarà distribuito il kit dei sacchi. Oggi slittano i servizi nei comuni dell’Alto Milanese e Legnanese. 🔗msn.com