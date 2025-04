Le nuove stelle al merito Quattro maestri del lavoro un primo maggio di festa

maestri del lavoro, Quattro ferraresi saranno insigniti della 'Stella al merito del lavoro'. L'onorificenza consentirà loro di fregiarsi del titolo di maestri del lavoro. La cerimonia di consegna delle onorificenze sarà il 1° maggio, alle 10,30 a Bologna, nel Salone del Podestà a palazzo Re Enzo. Ecco i Quattro neo maestri del lavoro di Ferrara.Dino Ghirardelli, dipendente di Emil Banca Credito Cooperativo di Bologna. Persona molto dinamica, ha sempre dimostrato grandi doti professionali. Grazie alla sua conoscenza ed all'esperienza maturata nei vari processi aziendali, ha contribuito allo sviluppo dei processi relativi al miglioramento delle attività bancarie. E' preposto alla sicurezza informatica e si occupa della continuità operativa e delle informazioni della Banca. Esempio per i ragazzi e le ragazze.

