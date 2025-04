Goisis Trucca e San Michele | ecco gli estivi 2025 Vincoli anti rumore e attenzione alla sicurezza

estivi’: lo spazio verde all’esterno del Parco Goisis a Monterosso, il parco della Trucca e una parte del prato al baluardo di San Michele in Città Alta.Ufficializzati con una delibera di Giunta del 22 aprile, gli spazi cittadini potranno ospitare attività di somministrazione ed eventi dal 1° giugno al 14 settembre. Il bando aprirà alle 10 di martedì 29 aprile e le proposte potranno essere presentate fino alle 16 di giovedì 8 maggio.Trovato dunque lo spazio per un estivo anche all’interno del perimetro delle Mura. Era infatti già da mesi una certezza che il tradizionale estivo di Sant’Agostino sarebbe stato costretto a traslocare per via dei lavori di riqualificazione del parco. Bergamonews.it - Goisis, Trucca e San Michele: ecco gli estivi 2025. Vincoli anti rumore e attenzione alla sicurezza Leggi su Bergamonews.it Bergamo. Si accende l’estate nella Città dei Mille. Sono tre le aree selezionate dal Comune di Bergamo per la realizzazione dei cosiddetti ‘’: lo spazio verde all’esterno del Parcoa Monterosso, il parco dellae una parte del prato al baluardo di Sanin Città Alta.Ufficializzati con una delibera di Giunta del 22 aprile, gli spazi cittadini potranno ospitare attività di somministrazione ed eventi dal 1° giugno al 14 settembre. Il bando aprirà alle 10 di martedì 29 aprile e le proposte potranno essere presentate fino alle 16 di giovedì 8 maggio.Trovato dunque lo spazio per un estivo anche all’interno del perimetro delle Mura. Era infatti già da mesi una certezza che il tradizionale estivo di Sant’Agostino sarebbe stato costretto a traslocare per via dei lavori di riqualificazione del parco.

